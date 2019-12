Le sardine aprono a CasaPound: “Loro in piazza con noi? Va benissimo”

CasaPound che manifesta con le sardine. Sembra impensabile, eppure lo spirito inclusivo che anima il movimento che sta riempiendo le piazze di tutta Italia è tale da spingersi a voler recuperare tutte le pecorelle smarrite.

Tutte, appunto, persino quelle votate alla causa neo-fascista. In un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, Stephen Ogongo, leader delle sardine di Roma, ha parlato della manifestazione in programma nella capitale sabato 14 dicembre.

Il giornalista del Fatto ha chiesto a Ogongo se il movimento abbia intenzione di mettere dei paletti. Sono stati tanti, nelle ultime settimane, gli endorsement inattesi. Persino Francesca Pascale, la compagna di Silvio Berlusconi, ha dichiarato a proposito delle sardine: “Si tratta di un fenomeno spontaneo, dilagante, animato da giovani, quindi va guardato con rispetto, interesse e soprattutto non va sottovalutato”, e ha detto che potrebbe scendere in piazza con loro.

Il movimento ha chiarito che non chiuderà la porta a nessuno. Nemmeno a CasaPound, stando alle parole di Ogongo: “[I paletti] li metteremo se, e quando, ci daremo un’identità politica. Per ora è ammesso chiunque, pure uno di CasaPound va benissimo. Basta che in piazza scenda come Sardina”.

Difficile che i militanti di CasaPound si presenteranno a Piazza San Giovanni sabato prossimo. I due movimenti sembrano reggersi infatti su valori inconciliabili. E tuttavia, il messaggio che hanno voluto lanciare le sardine è potente: non si odia nessuno, non si chiude la porta a nessuno, tutti possono venire in piazza e ascoltare quello che abbiamo da dire.

Un messaggio di dialogo, inclusione, rispetto reciproco e ascolto, che in tempi di odio diffuso va decisamente in controtendenza.

Leggi anche:

Potrebbero interessarti Ferrara, arriva Salvini e le sardine tornano in piazza con 2mila libri in mano Consigliere leghista a Perugia: "Orgoglioso di essere razzista" Diede fuoco al bus di studenti: ora accusa Salvini di "crimini contro l'umanità"

Le Sardine all’estero a TPI: “Altro che italiani pecoroni, ora siamo noi il motore del cambiamento. Anche fuori dall’Italia”

“Io sono Mattia: eravamo 6mila e ora siamo 200mila. Noi Sardine da tutt’Italia salveremo i giovani e sconfiggeremo l’odio di Salvini”