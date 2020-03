Bella da morire, dove vedere la fiction in tv e in streaming

In un paesino apparentemente tranquillo, scompare una ragazza di nome Gioia. Un’altra invece ritorna, in quella che è la sua città natale e che aveva lasciato per trovare la sua strada: il suo nome è Eva Cantini ed è un’ispettrice di polizia che ha rinunciato alla sua vita personale per stare vicino a sua sorella Rachele, madre single in cerca di equilibrio. Eva lavorerà alla scomparsa di Gioia e scoprirà che la ragazza non è semplicemente scomparsa, ma morta. Qualcuno l’ha uccisa, ma chi? Da qui parte la storia di Bella da morire, una nuova fiction nata dalla produzione di Cattleya in collaborazione con Rai Fiction e che vede alla regia Andrea Molaioli.

Il cast completo di Bella da morire

Bella da morire racconta la storia di donne emancipate, forti, appassionate del loro lavoro e che cercheranno di arrivare alla radice della verità per fare giustizia. Nel cast vediamo volti come Cristiana Capotondi, Lucrezia Lante della Rovere e Margherita Laterza, tre donne in gamba che interpretano personaggi importanti dalle mille sfaccettature ma che sapranno collaborare e completarsi. Ma dove vedere la fiction? Quando va in onda? E a che ora?

Tutto sulla serie Bella da morire: trama, cast, streaming

Bella da morire, dove vedere la fiction in tv

La serie tv Bella da morire va in onda su Rai 1. Appuntamento dal 15 marzo 2020, in prima tv dalle 21.25. Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, anche alla versione HD al tasto 501. Gli abbonati alla pay-tv di Sky possono trovarlo al tasto 101 del decoder.

La trama della fiction Bella da morire

Bella da morire, dove vedere la fiction in streaming

Non vi volete perdere Bella da morire in diretta streaming ma non siete a casa? Niente paura, potete farlo tramite RaiPlay, la piattaforma streaming che mette a disposizione gratuitamente dell’utente tutti i contenuti della Rai. Basta avere un pc, smartphone e tablet, accedere e registrarvi alla piattaforma, anche tramite il vostro account Facebook. Altrimenti potete recuperare i nuovi episodi di Bella da morire anche dopo la messa in onda in qualsiasi momento tramite la funzione on demand di RaiPlay.