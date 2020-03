Bella da morire, la nuova serie crime con Cristiana Capotondi: trama, cast, streaming

Cristiana Capotondi torna in tv con la serie crime Bella da morire, a partire da domenica 15 marzo 2020. La fiction va in onda su Rai 1 e sarà composta da quattro puntate, toccando temi profondamente attuali come il femminicidio, cercando di ricostruire il backstage di queste terribili storie. La serie tv è realizzata da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction e vede alla regia Andrea Molaioli. La storia raccontata da Bella da morire è quella di donne forti ed emancipate che cercano in tutti i modi di scoprire la verità e fare giustizia, portando il messaggio per quelle donne a cui stata tolta la voce e anche la vita. Quella raccontata su Rai 1 è la storia di donne coraggiose che cercano di salvare altre donne.

Bella da morire, la trama | Puntate

La serie è composta da quattro puntate ed è ambientata in un piccolo paesino tranquillo in riva a un lago, sembra così pacifico e innocuo dall’esterno quando poi una ragazza scompare, un’altra invece misteriosamente ritorna: eppure le due s’incontrano un attimo primo che avvenga la tragedia, da quel momento le strade di Gioia ed Eva diventano inseparabili. Eva è l’ispettrice di Polizia, una donna spigolosa con un passato da elaborare, eppure molto ferrea e diligente. Al suo fianco ci sarà Giuditta Doria, instancabile PM che per arrivare dov’è arrivata ha dovuto sacrificare tanto, molto della sua vita personale. A comporre l’ultimo pezzo del trio è Anita Mancuso, un lampante genio della medicina legale nonostante la giovane età che si trova molto a suo agio con i cadaveri. Le tre donne lavoreranno gomito a gomito e, oltre alla carriera, condivideranno anche spezzoni della vita personale. Ogni personaggio porterà il proprio vissuto nel corso delle indagini, quando Gioia scompare e, man mano che si avvicinao alla verità, questo vissuto scombinerà gli equilibri familiari, portando a galla intrecci e relazioni malate.

Bella da morire, il cast della serie tv

Vediamo adesso chi ci sarà nel cast. Partiamo dalla protagonista, Cristiana Capotondi che interpreta Eva Cantini, l’ispettrice di polizia che, dopo tanti anni fuori, decide di tornare nella sua città natale per stare vicina a sua sorella Rachele. Eva è una donna dalla forte volontà, una donna emancipata e molto dura. Pazza, competente e a tratti ossessiva, Eva ama il suo lavoro e per lei è importante stabilire una connessione con chi lavora con lei.

Di fatto, al suo fianco vedremo importanti personaggi: Marco Corvi, interpretato da Matteo Martari, è l’ispettore di polizia che accompagnerà Eva nelle sue indagini ed è l’unico in questura a fare un passo verso di lei. Marco è uno dei buoni, nonostante i modi un po’ arroganti, ma sa essere anche gentile, persino romantico. Un altro personaggio importante è Guiditta Doria, interpretata da Lucrezia Lante Della Rovere, procuratore capo che supporta per prima Eva con la sua teoria: secondo Eva, infatti, Gioia non è scappata e anche Giuditta lo crede.

Anche Anita Mancuso, interpretata da Margherita Laterza, è un personaggio importante: è una giovane promessa della medicina legale, una grande studiosa che si trova a suo agio tra i cadaveri e, quando trovano il cadavere di Gioia, lei continua a parlarci ma perché in lei vede una proiezione di una vita vissuta con allegria e incoscienza. La sorella di Eva, Rachele, è interpretata da Benedetta Cimatti, mamma single del piccolo Matteo che, pur amando il figlio, non riesce ad accettare il suo ruolo di madre.

A interpretare invece la defunta Gioia è Giulia Arena. La vittima, bellissima e dolce, tragicamente ingenua, è sempre la damigella e mai la sposa, aveva un profondo bisogno d’amore e cercava costantemente approvazione da tutti.

Il cast completo di Bella da morire

Bella da morire, dove vedere la serie: tv e streaming

Bella da morire va in onda su Rai 1 a partire da domenica 15 marzo 2020, in prima tv dalle 21.25. Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, anche alla versione HD al tasto 501. Gli abbonati alla pay-tv di Sky possono trovarlo al tasto 101 del decoder.

Non vi volete perdere la puntata di Bella da morire in diretta streaming ma non siete a casa? Niente paura, potete farlo tramite RaiPlay, la piattaforma streaming che mette a disposizione gratuitamente dell’utente tutti i contenuti della Rai. Basta avere un pc, smartphone e tablet, accedere e registrarvi alla piattaforma, anche tramite il vostro account Facebook. Altrimenti potete recuperare gli episodi anche dopo la messa in onda in qualsiasi momento tramite la funzione on demand di RaiPlay.

