Bella da morire, il cast della nuova fiction di Rai 1: la protagonista è Cristiana Capotondi

Bella da morire è la nuova fiction in onda su Rai 1 a partire da domenica 15 marzo 2020. Per quattro serate consecutive, la fiction racconterà la storia di Eva Cantini, un’ispettrice di polizia che torna a casa per aiutare sua sorella e che, nel mentre, s’imbatte in un caso di femminicidio. Gioia è il nome della vittima, un’aspirante showgirl la cui scomparsa è stata denunciata dal padre. Eva, che nell’arco della sua carriera ha lavorato a tantissimi casi di donne scomparse, ha saputo sin dall’inizio che quella ragazza non fosse semplicemente scomparsa e, quando ritrovano il cadavere, inizia una lunga indagine che metterà in discussione ogni cosa. A lavorare al fianco di Eva ci saranno anche Giuditta, il pm locale che ha dovuto sacrificare tantissimo per la sua carriera, e il medico legale Anita. Vediamo chi fa parte del cast della fiction Bella da morire.

Bella da morire, il cast della fiction

Analizziamo i personaggi e i rispettivi attori. Partiamo dalla protagonista, Eva Cantini, interpretata da Cristiana Capotondi. Eva è un’ispettrice di polizia, una donna dura e spigolosa che non cede facilmente. Ben determinata, Eva mette da parte la propria ambizione per aiutare sua sorella, per questo motivo torna nella sua città natale ed entra nel corpo locale di polizia, trovando immediatamente ostilità. Eva è una donna folle, competente in quel che fa ma anche ossessionata dal suo lavoro. Anni di esperienza poi le hanno fatto capire che non ci si può fidare degli uomini, per questo è molto diffidente.

Al suo fianco vedremo Marco Corvi, interpretato da Matteo Martari, ispettore di polizia e collega di Eva, innamorato di lei sin da piccolo, ed è l’unico con il quale Eva sembra avere un rapporto normale, decente. Anche Marco è irruento, ma sa essere anche molto dolce e romantico all’occorrenza. Nel cast vediamo anche Lucrezia Lante Della Rovere che interpreta Giuditta Doria, procuratore Capo, la prima a credere nelle capacità di Eva e a supportarla. Bella e autorevole, Giuditta ha una grande esperienza lavorativa alle spalle, costruita con sangue, fatica e tanti sacrifici. Suo marito, Michele, la ama e la supporta in quello che fa ma, nonostante questo, gli anni l’hanno resa un po’ insensibili alle attenzioni maschili mettendo a dura prova il suo matrimonio.

La trama della fiction Bella da morire

A completare la squadra di donne della polizia è Anita Mancuso, interpretata da Margherita Laterza, medico legale un po’ stramba, il suo lavoro è una passione che non tutti potrebbero capire e giudicare male. Anita instaura un legame strano con il corpo di Gioia, lo fa perché vede in lei la proiezione di una vita vissuta con allegria e incoscienza, quella che lei non è stata in grado di vivere.

Infine nel cast di Bella da morire vediamo anche Rachele Cantini, la sorella di Eva interpretata da Benedetta Cimatti, una ragazza madre che, pur amando suo figlio, non è riuscita ad accettare la sua nuova vita e il suo ruolo da genitore. Rachele è molto schietta, vitale, a volte ancora adolescente, ed è in cerca dell’amore. Infine, ad interpretare Gioia è Giulia Arena. Gioia, bella e tragicamente ingenua, era abituata alle umiliazioni ed era alla ricerca dell’amore, sempre bisognosa d’attenzioni: mai la sposa, sempre la damigella. Purtroppo non avrà il tempo di trovare la sua strada perché qualcuno la ucciderà.

Bella da morire vi aspetta da domenica 15 marzo 2020, dalle ore 21:25 su Rai 1.

