Ascolti tv venerdì 22 novembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 22 novembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Su Rai 1 è andato in onda un appuntamento speciale di Tale e Quale Show, che ha portato in tv i “talenti” scartati dall’edizione nove. Canale 5 invece ha riproposto l’appuntamento con una fedele serie televisiva con protagonista Gianni Morandi.

I canali minori invece hanno puntato chi a serie tv chi a film già visti ma ben apprezzati.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, venerdì 22 novembre?

Ascolti tv 22 novembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Rai 1 ha proposto un appuntamento speciale di Tale e Quale Show, detto Tali e Quali, sempre condotto da Carlo Conti che ha visto partecipare 12 persone comuni, quindi non famose, alle prese con le imitazioni dei loro artisti preferiti. A valutare le loro performance ovviamente la giuria composta per l’occasione non soltanto da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme che hanno preso parte alla nona edizione di Tale e Quale Show, ma anche Antonella Clerici, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada.

L’episodio speciale di Tali e Quali ha interessato 4.352.000 spettatori agli ascolti con il 20.7% di share, un grande risultato per il programma di Carlo Conti che chiude ufficialmente i battenti per quest’anno con grandi numeri.

Canale 5 anche ha chiuso la partita con L’isola di Pietro, la serie tv con protagonista Gianni Morandi giunta alla terza stagione che ha chiuso i battenti con 3.077.000 spettatori e il 14.3% di share. E la quarta stagione si farà?

Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha interessato 986.000 spettatori pari al 4.1% di share, mentre su Italia 1 Batman Begins di Christopher Nolan ha catturato l’attenzione di 1.200.000 (5.6 di share).

Rai 3 ha proposto La vita possibile, che ha interessato 1.046.000 agli ascolti con il 4.4% di share, mentre Rete 4 con Quarto Grado ha coinvolto 1.269.000 spettatori con il 6.9% di share.

Propaganda Live su La7 ha registrato soltanto 917.000 spettatori con uno share del 5%, mentre le repliche di MasterChef Italia su TV8 hanno registrato 408.000 spettatori con l’1.9% di share.

Infine, sul Nove Fratelli di Crozza ha interessato 1.307.000 spettatori (5.5%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 5.193.000 spettatori con il 21.2%, mentre su Canale 5 Striscia la Notizia ha totalizzato 4.466.000 spettatori con uno share del 18.2%.

Su Rai2 Tg2 Post ha giocato con il 3.4% di share e 844.000 spettatori, mentre su Italia1 CSI Miami ha intrattenuto 1.262.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 That’s Amore ha appassionato 1.094.000 spettatori pari al 4.7% e Un Posto al Sole 1.711.000 (7%). Su Rete4 Stasera Italia è stato scelto da 1.350.000 individui all’ascolto (5.7%) nella prima parte e 1.285.000 (5.2%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.772.000 spettatori (7.3%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha radunato 3.410.000 spettatori (20.7%) mentre L’Eredità lo hanno seguito in 4.872.000 spettatori (24.8%). Su Canale 5 Conto alla Rovescia ha invece divertito spettatori con il % di share (presentazione con il % di share).

