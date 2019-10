Ascolti tv sabato 12 ottobre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 12 ottobre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Rai 1 ha puntato agli appassionati di calcio per il sabato sera, mentre Canale 5 ha deliziato il suo pubblico con un film drammatico. Sui canali minori sono andate in onda serie televisive e film.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, sabato 12 ottobre?

Ascolti tv 12 ottobre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Rai 1 torna a brillare e questa volta non grazie ad Alberto Angela. La cultura è stata messa da parte questo sabato sera, lasciando il posto a un appuntamento per i patiti di calcio. La partita tra Italia-Grecia ha catturato l’attenzione di 7.142.000 spettatori pari al 32.5% di share, numeri che mancavano da un po’ di tempo sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini.

Canale 5 ha rilanciato con un film drammatico con protagonista Blake Lively: Adaline – L’eterna giovinezza ha conquistato soltanto 2.208.000 spettatori pari al 10.8% di share.

Su Rai 2 l’appuntamento con NCIS ha catturato l’attenzione di 1.466.000 spettatori pari al 6.5% di share e FBI è stato seguito da 1.369.000 spettatori (6.3%).

Italia 1 con il film La peggior settimana della mia vita ha interessato 1.311.000 spettatori (6.2%), mentre su Rai 3 Le ragazze ha interessato 1.364.000 spettatori pari ad uno share dell’8.1%.

Rete4 ha mandato in onda Don Camillo Monsignore ma non troppo che ha totalizzato 1.112.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 Little Murders ha intrigato 348.000 spettatori con uno share del 2.2%.

Su Tv8 Nel cuore della tempesta ha coinvolto 197.000 spettatori con l’1.1%, mentre sul Nove Matrimonio a 4 Mani ha raccolto 392.000 spettatori e il 2% di share.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella fascia Access prime time, su Canale 5, Striscia la Notizia si è fermato a una media di 3.110.000 spettatori (14,2 per cento).

Potrebbero interessarti Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda il 13 ottobre 2019 Adaline l’eterna giovinezza: trama, cast, trailer e streaming del film su Canale 5 Adaline l’eterna giovinezza trama: di cosa parla il film stasera su Canale 5

Su Italia 1 CSI si è fermato a 924.000 spettatori (4,3 per cento). Su Rai 3 Le parole della settimana ha totalizzato 1.602.000 spettatori (7.2 per cento), mentre su Rete 4 Stasera Italia ha ottenuto 918.000 ascolti tv (4.3 per cento), nella prima parte, e 879.000 (3.9 per cento), nella seconda.

Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 792.000 spettatori (3.6 per cento), mentre su Tv 8 la Superbike si è fermato a 315.000 spettatori (1.4 per cento) e sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza a 300.000 spettatori (1.4 per cento).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Nel preserale, invece, il solito scontro è stato quello tra L’Eredità su Rai 1 e Caduta Libera su Canale 5. Alla fine, ha vinto L’Eredità, con 3.896.000 spettatori (22.6 per cento), mentre Caduta Libera ha totalizzato 3.424.000 ascolti tv (20.6 per cento).

🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI