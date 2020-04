Ascolti tv martedì 21 aprile 2020 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 21 aprile 2020? Su Rai 1 ieri sera in replica il concerto evento di Laura Pausini Stasera Laura – Ho creduto in un sogno, mentre su Rai 2 è andata in onda il film Earth – Un giorno straordinario. Su Canale 5 è stato trasmesso il film Karol – Un uomo diventato Papa, dedicato a Giovanni Paolo II, mentre su Italia 1 tornavano Le Iene con nuovi servizi.

Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 21 aprile 2020?

Ascolti tv 21 aprile 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera A vincere la serata è Rai 1 con il concerto Stasera Laura – Ho creduto in un sogno che ha totalizzato 3.447.000 spettatori pari al 13,3% di share. Su Canale 5 il film Karol – Un Uomo Diventato Papa ha raccolto davanti al video 2.196.000 spettatori pari al 9,9% di share. Su Rai 2 Earth – Un giorno straordinario ha interessato 1.162.000 spettatori pari al 4,1% di share. Su Italia 1 il ritorno de Le Iene Show ha intrattenuto 2.669.000 spettatori (12,4%). Su Rai3 Carta Bianca ha informato 1.341.000 spettatori pari ad uno share del 5,2%. Su Rete 4 Fuori dal Coro ha registrato un ascolto medio di 1.513.000 spettatori con il 6,8% di share. Su La7 DiMartedì ha totalizzato 1.701.000 spettatori con uno share del 6,6%. Su Tv8 Hotel Transylvania ha appassionato 777.000 spettatori con il 2,7%. Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 la replica de Soliti Ignoti ha totalizzato 5.551.000 spettatori con il 18,3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha registrato una media di 5.354.000 spettatori con uno share del 17,7%. Su Rai 2 l’approfondimento del TG2 Post ha ottenuto 1.295.000 spettatori con il 4,3%. Su Italia 1 la serie CSI ha appassionato 1.487.000 spettatori con il 5%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 987.000 spettatori con il 3,4% mentre a seguire la soap in replica Un Posto al Sole ha appassionato 961.000 spettatori pari al 3,2%. Su Rete 4 Stasera Italia ha informato 1.716.000 persone (5,8%) nella prima parte e 1.648.000 (5,4%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo di Lilli Gruber ha interessato 2.617.000 spettatori (8,7%). Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri Su Rai 1 la replica de L’Eredità ha raccolto 4.739.000 spettatori (19,8%). Su Canale 5 in replica Avanti un Altro ha interessato 4.297.000 spettatori (18,5%). 🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Potrebbero interessarti Vittorio Feltri a Fuori dal coro: “Meridionali inferiori, subiscono il complesso” Non è l’Arena, i telespettatori notano uno strano dettaglio alle spalle di Salvini Chi è Paolo Carta, il compagno di Laura Pausini e papà della figlia della cantante