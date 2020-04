Stasera Laura – Ho creduto in un sogno: il concerto di Laura Pausini su Rai 1

Questa sera, martedì 21 aprile 2020, va in onda su Rai 1 Stasera Laura – Ho creduto in un sogno, il concerto evento di Laura Pausini del 2014 dalla suggestiva cornice del Teatro Antico di Taormina. Una serata da non perdere, impreziosita dalla presenza di tanti ospiti e cantanti che duetteranno con la Pausini in alcuni dei suoi brani più famosi.

Un concerto che ha rappresentato nel 2014 il debutto televisivo di Laura e che la Rai ha deciso di riproporre stasera, 21 aprile 2020, durante queste settimane difficili per l’emergenza Coronavirus. Un’occasione con la quale la cantante ha voluto festeggiare con tanti ospiti e tutti i suoi fan i suoi primi 40 anni e i 20 di carriera. Ma quali sono i cantanti e la scaletta di Stasera Laura Ho creduto in un sogno? Di seguito tutte le anticipazioni.

Il concerto di Laura Pausini si avvale di grandi ospiti e cantanti che hanno preso parte all’evento del 2014 a Taormina e trasmesso stasera in replica su Rai 1. Un’occasione per festeggiare i suoi 40 anni, di cui 20 di grande carriera in tutto il mondo. “Sono felice che la Rai riproponga questa serata storica per me, in questo momento di grande vuoto e difficoltà per tutti. Per me la serata di Taormina ha un grande valore affettivo, è la festa per i miei 20 anni di carriera, vent’anni della mia vita attraverso le mie canzoni. E spero con la mia musica e i miei racconti di fare un po’ di compagnia alle persone che sono a casa”, ha dichiarato la Pausini.

Un racconto di vita fatto di grandi successi, da condividere e cantare con tanti artisti e amici con cui ha avuto a che fare in questi 20 anni di carriera. Tra gli ospiti di Stasera Laura Ho creduto in un sogno ricordiamo: Biagio Antonacci, Malika Ayane, Claudio Baglioni, Paola Cortellesi, Emma, L’Aura, La Pina, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Noemi, Raf, Paola Turci e Syria.

Ospite speciale della serata è Pippo Baudo, che ha condotto l’edizione del Festival di Sanremo del 1993 vinta da una giovanissima Laura Pausini: un modo insomma per ricordare l’inizio della sua straordinaria carriera. Tra i momenti più emozionanti, il duetto virtuale con Lucio Dalla con il brano Felicità.

I tanti ospiti che hanno preso parte al concerto di Taormina del 2014, trasmesso stasera in replica su Rai 1, hanno duettato con Laura Pausini in alcuni dei suoi più grandi successi noti in tutto il mondo. Ecco la scaletta:

Duetti con Paola Cortellesi: Non mi chiedermi e medley Il gatto puzzolone/Il topo Zorro/Katalicammello

Se non te con Paola Cortellesi

Strani amori

Avrai con Claudio Baglioni

Primavera in anticipo (It Is My Song)/Primavera anticipada (It Is My Song) con Marco Mengoni

Tra te e il mare

Con la musica alla radio con Malika Ayane al violoncello, Noemi al pianoforte, Emma, Paola Turci e L’Aura alla chitarra, Syria alla consolle e La Pina rap

Come se non fosse stato mai amore

Io canto con Fiorella Mannoia

Invece no

Mi rubi l’anima con Raf

Le cose che vivi con Elisa, Lorena, Ottavia (amiche)

Vivimi con Biagio Antonacci

Felicità con Lucio Dalla (duetto virtuale)

Finale con Pippo Baudo

La solitudine

Se fue

Stasera Laura – Ho creduto in un sogno: dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere il concerto Stasera Laura -Ho creduto in un sogno? L’evento va in onda questa sera –martedì 21 aprile 2020 – in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Il canale della rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming – tramite smartphone, pc e tablet – può accedere a RaiPlay, la piattaforma della Rai che consente di seguire in streaming tutti i programmi in onda sui canali tv. Chi vuole recuperare in un secondo momento il concerto potrà sempre farlo su RaiPlay grazie alla funzione on demand.

