Stasera Laura – Ho creduto in un sogno in tv e streaming: dove vedere il concerto di Laura Pausini

Questa sera, 21 aprile 2020, su Rai 1 in prima serata va in onda il concerto Stasera Laura – Ho creduto in un sogno, una serata evento con Laura Pausini e tanti ospiti trasmesso da Rai 1 in replica durante la fase difficile per il Paese rappresentata dall’emergenza Coronavirus. Un concerto da non perdere, avvenuto nel 2014 dal Teatro Antico di Taormina in occasione dei 40 anni della cantante, che festeggia anche i 20 anni di carriera. Ma come fare per vedere Stasera Laura – Ho creduto in un sogno in diretta tv e in streaming?

Tutto quello che c’è da sapere su Stasera Laura – Ho creduto in un sogno

Laura Pausini si è detta molto contenta della scelta della Rai di riproporre il suo concerto: “Sono felice che la Rai riproponga questa serata storica per me, in questo momento di grande vuoto e difficoltà per tutti. Per me la serata di Taormina ha un grande valore affettivo, è la festa per i miei 20 anni di carriera, vent’anni della mia vita attraverso le mie canzoni. E spero con la mia musica e i miei racconti di fare un po’ di compagnia alle persone che sono a casa”.

La scaletta del concerto

Una vera e propria festa a cui hanno preso parte molti ospiti e cantanti famosi: Biagio Antonacci, Malika Ayane, Claudio Baglioni, Paola Cortellesi, Emma, L’Aura, La Pina, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Noemi, Raf, Paola Turci e Syria. Tra i momenti più emozionanti della serata Pippo Baudo che ricorda in apertura l’inizio della carriera di Laura con le immagini della vittoria a Sanremo e il duetto virtuale con Lucio Dalla con il brano Felicità.

Gli ospiti di Stasera Laura – Ho creduto in un sogno

Dove vedere il concerto Stasera Laura -Ho creduto in un sogno? L’evento va in onda questa sera –martedì 21 aprile 2020 – in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Il canale della rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming – tramite smartphone, pc e tablet – può accedere a RaiPlay, la piattaforma della Rai che consente di seguire in streaming tutti i programmi in onda sui canali tv. Chi vuole recuperare in un secondo momento il concerto potrà sempre farlo su RaiPlay grazie alla funzione on demand.

