Ascolti tv martedì 12 novembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 12 novembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

La serata di ieri si preannunciava molto combattuta dal punto di vista della battaglia degli ascolti tv. Rai 1 mandava in onda un film per la tv in prima visione assoluta: Enrico Piaggio, un sogno italiano, sulla storia della mitica Vespa Piaggio. Canale 5 rispondeva con un film del 2017, anche quello in prima tv: Caccia al tesoro, con Vincenzo Salemme. Ma attenzione anche agli altri canali: Il collegio su Rai 2 e il solito scontro tra Cartabianca su Rai 3 e DiMartedì su La 7.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, martedì 12 novembre?

Ascolti tv 12 novembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

I dati saranno aggiornati dopo le 10

Su Rai 1, il film Enrico Piaggio, un sogno italiano ha ottenuto spettatori, con uno share del per cento. Su Canale 5, Caccia al tesoro è stato seguito da persone (per cento di share).

La vera storia di Enrico Piaggio

Il collegio su Rai 2 è arrivato a ascolti tv (per cento), mentre su Italia 1 Le Iene Show è stato seguito da telespettatori (per cento). Su Rai 3 Cartabianca con Bianca Berlinguer ha totalizzato ascolti tv (per cento), mentre su La 7 DiMartedì con Giovanni Floris è arrivato a spettatori (per cento).

Su Rete 4 Fuori dal coro è stato seguito da persone (per cento), mentre su Tv 8 il film 007 – Il mondo non basta ha totalizzato spettatori (per cento). Chiude il canale Nove, con il film Hercules – Il guerriero, fermo a spettatori (per cento).

I DATI SUGLI ASCOLTI DEGLI ULTIMI GIORNI

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

I dati saranno aggiornati dopo le 10

Su Rai 1 I Soliti Ignoti ha segnato spettatori con il per cento di share, mentre Striscia La Notizia (su Canale 5) ha registrato una media di spettatori con uno share del per cento.

Potrebbero interessarti Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 12 novembre su Rai 3 DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 12 novembre 2019 su La7 Le Iene 2019, le anticipazioni della puntata in onda stasera martedì 12 novembre 2019

Su Italia 1 CSI Miami ha registrato spettatori con il per cento, mentre su Rai 3 That’s Amore ha ottenuto ascolti tv (per cento) e subito dopo Un Posto al Sole (per cento). Su Rete 4 Stasera Italia è stato invece seguito da persone (per cento), mentre su La 7 Otto e Mezzo ha interessato spettatori (per cento).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

I dati saranno aggiornati dopo le 10

L’Eredità ha ottenuto su Rai 1 ascolti tv (per cento). Il programma di Canale 5, Caduta Libera, ha ottenuto invece spettatori (per cento).

🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI