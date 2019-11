Ascolti tv giovedì 31 ottobre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 31 ottobre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Una serata televisiva davvero ricca quella di giovedì 31 ottobre. Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Un passo dal cielo 5, la serie con protagonista Daniele Liotti, mentre su Canale 5 è stato trasmesso l’atteso viaggio di Temptation Island , la puntata del docu-reality Mediaset per indagare su come sta andando il rapporto tra le coppie dell’edizione VIP. Su Italia 1 invece, in occasione della notte di Halloween, il pubblico ha potuto rivedere il film Shining nella sua versione estesa con 24 minuti di scene inedite. Su Rai 3 è poi tornato A raccontare comincia tu con Raffaella Carrà che ha intervistato Loretta Goggi.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, giovedì 31 ottobre?

Ascolti tv 31 ottobre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Alla fine ha stravinto la serata Rai 1, con la puntata di Un passo dal cielo 5: la fiction con Daniele Liotti, infatti, è stata vista da 4.136.000 spettatori, con uno share del 20,1 per cento.

È un clamoroso flop, invece, quello di Temptation Island Vip – Il viaggio su Canale 5: la puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi, che riprendeva le storie dei protagonisti un mese dopo la fine del programma, ha tenuto incollate davanti ai teleschermi soltanto 1.431.000 persone, con uno share del 9,1 per cento.

Su Rai 2, Maledetti amici miei ha ottenuto 719.000 ascolti tv (3,7 per cento), confermando il suo trend al di sotto delle aspettative, mentre su Italia 1 il film Shining – Extended Version ha interessato 1.175.000 spettatori, con uno share 6 del per cento.

Su Rete 4, Dritto e rovescio è stato seguito da 1.108.000 persone (6,5 per cento), mentre su Rai 3 A raccontare comincia tu è arrivato a 1.382.000 ascolti tv (6,3 per cento), in leggero calo rispetto all’esordio di settimana scorsa. Su La 7, Piazzapulita si è fermato a 926.000 spettatori (5,4 per cento), mentre su Tv8 Hotel Transylvania è stato seguito da 604.000 persone (2,7 per cento). Sul Nove, infine, la prima parte di Casamonica – Le Mani su Roma ha catturato l’attenzione di 515.000 spettatori (2,3 per cento).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella fascia access prime time, continua il dominio incontrastato de 1 I Soliti Ignoti – Il Ritorno su Rai 1: il programma ha radunato 4.924.000 spettatori con il 21,2 per cento. Su Canale 5, invece, Striscia La Notizia ha ottenuto 3.796.000 ascolti tv, con uno share del 16,3 per cento.

Su Italia 1 CSI Miami ha registrato 1.179.000 spettatori con il 5,2 per cento. Su Rai 3 That’s amore ha appassionato 996.000 spettatori pari al 4,5 per cento mentre a seguire la soap Un Posto al Sole ha registrato 1.492.000 ascolti tv (6,4 per cento). Su Rai 2, Tg2 Post è stato visto da 669.000 persone, con uno share del 2,8 per cento.

Su Rete 4 Stasera Italia ha interessato 1.361.000 persone (6,1 per cento), mentre su La 7 Otto e Mezzo di Lilli Gruber ha totalizzato 1.657.000 spettatori (7,2 per cento).

Su Tv 8 Guess my Age è piaciuto a 541.000 spettatori con il 2,4 per cento di share. Fanalino di coda il Nove, che con Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 382.000 spettatori con l’1,7 per cento.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità ha avuto un pubblico di 4.526.000 spettatori (24 per cento) mentre su Canale 5 Caduta Libera ha ottenuto 3.691.000 ascolti tv con il 20,1 per cento di share.

Su Rai 2 NCIS ha raccolto 780.000 spettatori (4,5 per cento) nel primo episodio e 1.231.000 (5,9 per cento) nel secondo, mentre su Italia 1 Studio Aperto Mag si è fermato al 4,3 per cento con 726.000 spettatori. Subito dopo, CSI Miami ha totalizzato 673.000 spettatori (3,4 per cento).

Su Rai 3 Blob è arrivato a 963.000 ascolti tv con il 4,5 per cento. Su Rete 4 Tempesta D’Amore ha ottenuto infine il 4,5 per cento con 927.000 spettatori.

