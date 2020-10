Ascolti tv giovedì 22 ottobre 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 22 ottobre 2020? Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Doc – Nelle tue mani. Su Rai 2 l’approfondimento di Seconda linea. Su Rai 3 il film in prima visione Tonya. Canale 5 ha invece trasmesso una nuova puntata di Chi vuol essere milionario. Su Italia 1 Le Iene Show. Su Rete 4 invece Dritto e rovescio. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 22 ottobre 2020? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 22 ottobre 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Nella serata di ieri, giovedì 22 ottobre 2020, su Rai 1 Doc – Nelle tue Mani ha conquistato 7.039.000 spettatori pari al 30,1% di share. Su Canale 5 Chi vuol essere Milionario? ha raccolto davanti al video 1.622.000 spettatori con uno share dell’8,8%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 674.000 spettatori (2,5%), mentre 9-1-1 446.000 spettatori (2,1%). Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.443.000 spettatori con l’8,2%. Su Rai 3 Tonya ha incollato 829.000 spettatori con il 3,3%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha totalizzato un ascolto medio di 1.052.000 spettatori (5,6%). Su La7 Piazzapulita ha registrato 941.000 spettatori con il 4,2%. Su Tv8 la partita Celtic-Milan di Europa League ha segnato 1.690.000 spettatori (6,5%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.894.000 spettatori pari al 18,3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha raccolto una media di 3.931.000 spettatori con il 14,6%. Su Rai 2 Tg2 Post ha interessato 1.148.000 spettatori (4,3%). Su Italia 1 C.S.I. – Scena del Crimine ha registrato 1.098.000 spettatori con il 4,2%. Su Rai 3 Tutto su Mia Madre è stato visto da 1.199.000 spettatori (4,7%) mentre Un Posto al Sole da 1.619.000 spettatori (6,1%). Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.207.000 persone all’ascolto (4,7%) nella prima parte e 1.109.000 spettatori (4,1%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.039.000 spettatori (7,7%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità è visto da 4.248.000 spettatori con il 20,8%. Su Canale 5 Caduta Libera ha convinto 3.550.000 spettatori con il 17,9%. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha conquistato 684.000 spettatori (3,7%), mentre Castle ha raccolto 1.090.000 spettatori (4,7%). Su Italia 1 C.S.I. New York è visto da 506.000 spettatori (2,3%).

