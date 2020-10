Tonya: trama, storia vera, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 22 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Tonya, film del 2017 diretto da Craig Gillespie incentrato sulla controversa vita (la storia vera) della pattinatrice su ghiaccio Tonya Harding, interpretata da Margot Robbie, protagonista nel 1994 di uno dei più grossi scandali sportivi degli Stati Uniti d’America. La storia è narrata tramite segmenti di interviste ai protagonisti e ricostruzioni dei fatti. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama – Storia vera

Nata a Portland, nell’Oregon, a soli quattro anni Tonya Harding viene instradata da sua madre LaVona a una carriera nel pattinaggio artistico: LaVona è una donna truce e violenta, che non le dimostra il minimo affetto né apprezzamento per il suo notevole talento. Nel corso di un’infanzia e un’adolescenza difficili, Tonya diventa un’eccellente pattinatrice, ma – essendo priva di grazia e gareggiando con discutibili costumi fatti in casa – non riesce a sfondare. A 15 anni conosce Jeff Gillooly e pochi anni dopo lo sposa per poter scappare dai frequenti e atroci abusi di LaVona. Tuttavia anche il matrimonio si rivelerà molto turbolento, e Jeff inizierà presto a picchiarla. Dopo l’ennesimo cattivo piazzamento in una gara, Tonya licenzia la sua storica coach Diane Rowlinson e assume al suo posto Dody Teachman. Durante i campionati mondiali di pattinaggio di figura del 1991 esegue correttamente un triplo axel, divenendo la prima donna statunitense e la seconda in assoluto a riuscirci; tuttavia nelle successive gare, anche a causa della tensione causata dalle violenze di Jeff, sbaglia tutti gli atterraggi e alle Olimpiadi invernali del 1992 si qualifica solo al quarto posto, subito dietro a Nancy Kerrigan, sua principale rivale. Il matrimonio naufraga e Tonya, sconfitta e disillusa, lascia il pattinaggio e torna a Portland, dove lavora come cameriera. Diane la rintraccia e le propone di allenarla nuovamente per le Olimpiadi invernali del 1994. Tempo dopo Tonya e Jeff tornano insieme. Durante un allenamento, Tonya riceve una lettera minatoria: vedendo come la ragazza ne rimane sconvolta, Jeff inizia a pensare di spaventare nello stesso modo Nancy Kerrigan, e si rivolge perciò al suo amico Shawn Eckhardt. Questi, alla ricerca di prestigio e notorietà, invece di attenersi al piano originario ingaggia due maldestri sicari perché aggrediscano la Kerrigan e le spezzino un ginocchio. L’aggressione avviene, ma i due inetti si fanno ben presto catturare; l’FBI arriva altrettanto presto a Shawn, che si era vantato di essere l’artefice del misfatto. Mentre intorno a lei esplode lo scandalo, Tonya si qualifica nella squadra olimpica statunitense; realizzando che in breve la polizia la riterrà complice del marito, la ragazza si reca dall’FBI e lo accusa a sua volta di essere il responsabile per l’attacco alla Kerrigan; Jeff, una volta letta la deposizione di Tonya, la accusa a sua volta di aver sempre saputo dell’aggressione e di non aver fatto nulla per impedirla. Dopo un drammatico confronto, i due si lasciano per sempre. Jeff, Shawn e i due sicari vengono condannati al carcere, mentre il processo per Tonya viene rimandato a dopo le Olimpiadi. Durante la gara olimpica Tonya è emotivamente sconvolta e sbaglia tutte le figure, nonostante la giuria le conceda più tempo per sistemare un laccio dei pattini rotto. Si classifica ottava, mentre la Kerrigan ottiene il secondo posto. Si celebra il processo e Tonya, pur non incarcerata, viene condannata a una pena molto severa che prevede anche la squalifica a vita dal pattinaggio.

Tonya: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Tonya, ma qual è il cast completo del film in onda su Rai 3? Di seguito tutti gli attori con i rispettivi ruoli:

Margot Robbie: Tonya Harding

Sebastian Stan: Jeff Gillooly

Allison Janney: LaVona Harding

Julianne Nicholson: Diane Rawlinson

Paul Walter Hauser: Shawn Eckhardt

Bobby Cannavale: Martin Maddox

Caitlin Carver: Nancy Kerrigan

Bojana Novaković: Dody Teachman

Mckenna Grace: Tonya Harding bambina

Colonna sonora

Alcune delle canzoni presenti nel film venivano realmente ascoltate da Tonya Harding, come Sleeping Bag dei ZZ Top. Altre sono state scelte dal supervisore della musica Susan Jacobs: brani degli anni ‘70, tra cui The Chain dei Fleetwood Mac e Goodbye Stranger dei Supertramp, provengono da un’era in cui la musica era “potente, piena e calda” e lei ha sentito che tracce rock si inserivano bene nella pellicola. La critica Emily Manning commentò che canzoni come Free Your Mind delle En Vogue e Barracuda delle Heart hanno creato “un’interessante parallelismo tra l’audicità e la tenacità di Tonya”. Il film termina con la cover di The Passenger da parte dei Siouxsie and the Banshees, una scelta condivisa dalla Manning. Una colonna sonora è stata pubblicata l’8 dicembre 2017 dalla Milan Records, e ha compreso sia canzoni di vari artisti usati dal film che brani originali.

Streaming e tv

Dove vedere Tonya in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 22 ottobre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti Doc – Nelle tue mani: cosa è successo nella quinta puntata del 15 ottobre X Factor 2020, Last Call: gli ospiti che affiancano i giudici X Factor 2020, stasera i Last Call: le anticipazioni sulle scelte dei giudici