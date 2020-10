Doc – Nelle tue mani, prossima puntata: le anticipazioni del 29 ottobre

Stasera, 22 ottobre 2020, abbiamo visto la sesta puntata di Doc – Nelle tue mani, ma cosa succederà nella prossima puntata (la settima, composta da un solo episodio) in programma per giovedì 29 ottobre 2020 alle ore 21,20 su Rai 1? Vediamo insieme tutte le anticipazioni sull’episodio numero 13 della serie tv.

Anticipazioni: la trama della settima puntata

Nell’unico episodio della settima puntata di Doc – Nelle tue mani dal titolo “Egoismi” assisteremo all’arrivo in ospedale della sorella maggiore di Elisa, un’attrice simpatica e anche affascinante. Peccato, però, che la sua presenza non migliorerà affatto la simpatia della sorella. L’arrivo dell’attrice, infatti, finirà per rendere la giovane specializzanda ancora più acida e scontrosa con tutti e in questo modo non farà altro che peggiorare la sua posizione. Occhi puntati anche su Andrea Fanti che continuerà ad indagare sul suo passato. Il medico non si arrenderà, desideroso di portare a galla la verità su cosa sia successo in quella drammatica sera dell’incidente dove ha perso la memoria. E poi, ancora, tra Giulia e Andrea si verrà a creare un gran bel feeling. Tra i due c’è un’ottima intesa che non passerà affatto inosservata e che porterà i due a trascorrere molto tempo insieme. Proprio per questo motivo, Agnese comincerà a rendersi conto di essere gelosa della situazione che si è venuta a creare…

Streaming e tv

Dove vedere Doc – Nelle tue mani in diretta tv, streaming live e in replica? La seconda parte della serie tv va in onda dal 15 ottobre 2020 alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguire i vari episodi in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay è possibile vedere tutte le puntate già trasmesse grazie alla funzione on demand.

