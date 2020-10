Doc – Nelle tue mani: trama, cast, dove eravamo rimasti, quante puntate e streaming

Finalmente torna Doc – Nelle tue mani. La fortunata serie tv con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti dal 15 ottobre 2020 torna in onda su Rai 1 con la seconda parte fermata dal Covid 19. L’attore ha raccontato che tornare sul set ai primi di luglio, dopo il fermo per il lockdown, è stato emozionante. “È stato bello e abbiamo festeggiato, visto che durante la messa in onda non avevamo avuto modo di farlo”. La fiction prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, trasmessa da Rai 1 da metà marzo a fine aprile, ha registrato ascolti record (le ultime puntate hanno superato gli otto milioni e mezzo di telespettatori con uno share oltre il 33 per cento). Alcune scene “sono state riadattate per evitare abbracci e baci, ma avevamo già girato il finale e non c’erano in ballo scene eclatanti. I tempi si sono un po’ allungati perché la troupe era ridotta e avevamo una sola unità per riprendere, invece di due”. Ora la serie Doc – Nelle tue mani è stata completata e non ci resta che scoprire come andrà a finire. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Andrea Fanti è un medico sicuro, impeccabile, tutti vorrebbero essere come lui. Purtroppo, la sua carriera subisce una battuta d’arresto a causa di un incidente che gli provoca un trauma celebrale. Fanti perde improvvisamente la memoria e gli ultimi 12 anni gli sfumano davanti. Da medico efficace Andrea Fanti diventa un paziente fragile e la sua carriera deve fare qualche passo indietro. Per tornare a esercitare la sua professione, Andrea lascia il suo ruolo da primario per tornare ad essere uno specializzando come tanti. Non è soltanto la sua carriera a risultargli sconosciuta: anche amici, famiglia, figli, colleghi, tutti sono dei completi estranei. L’ospedale diventa l’unico posto a lui familiare, che può considerare casa. Ed è da lì che proverà a rimettersi in piedi. Cosa succederà nella seconda parte di Doc? “Aspettatevi cambi di scena e casi in ogni puntata che vi terranno con il fiato sospeso, prima di un finale a sorpresa”, ha detto Luca Argentero. I nuovi episodi sono stati presentati alla casa del cinema di Roma da Argentero, insieme a Matilde Gioli e allo stesso Piccioni, oltre che dal direttore di Rai 1 Stefano Coletta con i produttori Matilde e Luca Bernabei. “Non mi aspettavo – ha sottolineato l’attore torinese – questo successo, nessuno di noi si aspettava questo riscontro. Ogni tanto ci sono progetti che raggiungono un’alchimia perfetta. Abbiamo lavorato su una grandissima sceneggiatura. Rai 1 ha deciso di sposare questo nuovo stile. La serie è stata venduta in Spagna, in Portogallo. Vorrei riconoscere il merito di tutti quelli che ci hanno lavorato”.

Doc – Nelle tue mani: storia vera

La fiction Doc – Nelle tue mani è ispirata a una storia vera. Quella del medico cremonese Pierdante Piccioni (e al libro Meno Dodici scritto con Pierangelo Sapegno), ex primario di prontodoc en soccorso a Codogno e Lodi, che per un incidente ha perso 12 anni della sua memoria.

Dove eravamo rimasti, cosa è successo

Abbiamo visto la trama e le anticipazioni di Doc – Nelle tue mani, ma cosa è successo nelle prime quattro puntate, dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata (la quarta) abbiamo visto Andrea Fanti affrontare un momento molto difficile, perché nella clinica dove lavora è arrivata Carolina, la sua unica figlia. Andrea ha perso un figlio, Mattia, e Carolina è tutto ciò che resta della sua ormai disintegrata famiglia. Il ricovero della ragazza ha alimentato la tensione tra Andrea e la sua ex, Agnese. Ciò nonostante Andrea si è concentrato su sua figlia e si è preso cura di lei, tentando anche di ricucire il loro rapporto. Il nostro protagonista vuole essere un buon padre, presente, ma al tempo stesso vuole tornare con Agnese. Intanto, il resto degli specializzandi ha trovato una nuova ossessione: una star del web, un’influencer. E Alba non è riuscita a mettere un freno ai propri sentimenti ed ha manifestato tutta la sua gelosia nei confronti di Riccardo. Gabriel infine soffre di un fastidioso mal di testa che non gli permette di lavorare con tranquillità…

Doc – Nelle tue mani: il cast della fiction di Rai 1

Abbiamo visto la trama di Doc – Nelle tue mani, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Partiamo dal protagonista, Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero. Fanti è uno dei migliori primari di Medicina Interna. Il suo animo freddo e scostante lo aiuta a mantenere il sangue freddo con i suoi pazienti ma, in seguito a un colpo di pistola alla testa, perde 12 anni di memoria e non ricorda più come esercitare il proprio mestiere. Al suo fianco vediamo Giulia Giordano (interpretata da Matilde Gioli), che ha imparato proprio da lui tempo addietro come lavorare in ospedale. Andrea l’ha dimenticato, ma in passato ha amato molto Giulia. Lorenzo Lazzarini, interpretato da Gianmarco Saurino, è un collega e caro amico, che ha una forte intesa con Giulia e talvolta è difficile capire se tra i due ci sia soltanto stima professionale o qualcosa di più. Andrea è confuso, in realtà non capta bene i segnali di Giulia perché in ospedale lavora anche la sua ex moglie, Agnese Tiberi (interpretata da Sara Lazzaro). Nel cast di Doc, nelle tue mani vediamo anche Raffaele Esposito interpretare Marco Sardoni, Silvia Mazzieri interpretare Alba Patrizi, Pierpaolo Spollon interpretare Riccardo Bonvegna e Simona Tabasco interpretare Elisa Russo.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Doc – Nelle tue mani? La seconda parte della serie tv è composta da quattro puntate che, sommate alle prime quattro già trasmesse tra marzo e aprile, fa un totale di otto puntate. Di seguito la programmazione della Rai (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata (episodi 1 e 2): giovedì 26 marzo 2020

Seconda puntata (episodi 3 e 4): giovedì 2 aprile 2020

Terza puntata (episodi 5 e 6): giovedì 9 aprile 2020

Quarta puntata (episodi 7 e 8): giovedì 16 aprile 2020

Pausa causa emergenza Covid-19

Quinta puntata (episodi 9-10): giovedì 15 ottobre 2020

Sesta puntata (episodi 11-12): giovedì 22 ottobre 2020

Settima puntata (episodi 13-14): giovedì 29 ottobre 2020

Ottava puntata (episodi 15-16): giovedì 5 novembre 2020

Quanto dura una puntata di Doc – Nelle tue mani? Prima di tutto bisogna fare una distinzione tra puntata e episodio. Ciascuna puntata di Doc – Nelle tue mani è composta da due episodi. Un episodio di Doc – Nelle tue mani dura tra i 75 e i 60 minuti. Una puntata dura quindi due ore o poco più.

Streaming e tv

Dove vedere Doc – Nelle tue mani in diretta tv, streaming live e in replica? La seconda parte della serie tv va in onda dal 15 ottobre 2020 alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguire i vari episodi in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay è possibile vedere tutte le puntate già trasmesse grazie alla funzione on demand.

