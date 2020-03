Doc, nelle tue mani: il cast del nuovo medical drama della Rai

Da giovedì 26 marzo arriva una nuova fiction su Rai 1: s’intitola Doc, nelle tue mani, ed è ispirata a una storia vera, quella di Pierdante Piccioni. La fiction, realizzata da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, racconta la storia di Andrea Fanti, un medico sicuro e autorevole che non si lascia trascinare nei drammi dei pazienti ma che svolge il suo lavoro in modo meticoloso e privo di sentimentalismo. Andrea, in seguito a un tragico incidente, perde la memoria. 12 anni della sua vita scompaiono nel nulla e tutte le sue costanti vengono meno: non ricorda più del suo lavoro, non ricorda niente della sua vita privata e non ha alcun ricordo di famiglia, amici, colleghi. Andrea deve ricominciare da capo e, da primario di chirurgia, torna ad essere uno specializzando. Vediamo chi spunta nel cast.

Partiamo dal protagonista, Andrea Fanti interpretato da Luca Argentero. Andrea è descritto come un uomo freddo e distante. Fanti è uno dei migliori primari di Medicina Interna ma, in seguito a un incidente, perde la memoria e gli ultimi 12 anni sono completamente andati perduti. Non ricorda nulla del suo lavoro, dei colleghi, della famiglia, dell’amore. Ha persino rimosso la morte di suo figlio, una tragedia che ha poi sgretolato la sua famiglia e l’ha reso l’uomo duro e impassibile che tutti hanno poi conosciuto. Ma, a differenza del passato, quando Fanti si risveglia dal coma capisce che deve intraprendere una strada diversa, quella dell’empatia e dell’ascolto.

Una scelta che Giulia Giordano, sua collega, non comprende. Questo personaggio è interpretato da Matilde Gioli ed è stato l’interesse amoroso di Fanti prima che perdesse la memoria. Giulia ha imparato proprio da lui il metodo di lavoro: zero empatia e zero ascolto. Ma, notando questo cambiamento, Giulia entra in crisi, anche perché Andrea non sembra ricordare nulla della loro storia d’amore. A supportare Giulia sarà Lorenzo Lazzarini (interpretato da Gianmarco Saurino), un brillante medico che forse considera Giulia qualcosa in più di un’amica. In ospedale lavora anche Agnese Tiberi, l’ex moglie di Andrea interpretata da Sara Lazzaro. Sono separati ormai da dieci anni, ma Fanti sembra essere intenzionato a riconquistarla. Agnese si è rifatta una vita e non riesce a cancellare il passato con tanta leggerezza. Ma Andrea e Agnese sono uniti da Carolina, la figlia maggiore che è stata costretta a crescere troppo in fretta dopo la morte del fratellino. Studentessa modello, Carolina non è mai stata seguita attentamente dai genitori: infatti non hanno mai colto i segnali e non sanno che Carolina custodisce un segreto da troppo tempo.

Nel cast di Doc, nelle tue mani vediamo poi Enrico Sandri (Giovanni Scifoni) che interpreta il miglior amico di Andrea ed è un neuropsichiatra infantile. Medico brillante dalla grande sensibilità umana, Enrico darà un contributo fondamentale alla riabilitazione dell’amico. Nella vita quotidiana di Andrea vediamo anche altri specializzandi come Alba, una ragazza timida ed emotiva interpretata da Silvia Mazzieri, poi Riccardo, molto esuberante che però usa la simpatia per celare un segreto ed è interpretato da Pierpaolo Spollon; e poi vediamo Elisa, molto dura interpretatata da Simona Tabasco e Gabriel, interpretato da Alberto Malanchino, chiamato il perfezionista.

Doc, nelle tue mani va in onda da giovedì 26 marzo 2020 in prima serata su Rai 1, dalle ore 21:25.