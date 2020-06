Amici Speciali, le anticipazioni della finale di stasera

Questa sera, venerdì 5 giugno 2020, va in onda la finale di Amici Speciali, lo spin-off in quattro puntate del popolare talent di Maria De Filippi. Uno spettacolo nato per raccogliere fondi a favore della Protezione Civile nella lotta al Coronavirus e che ha messo insieme un cast con alcuni dei ballerini e cantanti nati artisticamente sul palco di Amici. Appuntamento con la finale per stasera su Canale 5 dalle 21.20. Chi sarà il vincitore?

Finalisti e ospiti

Inizialmente i concorrenti sono stati divisi in due squadre, la bianca e la blu. I finalisti di questa edizione sono solo quattro, vale a dire i cantanti Michele Bravi e Irama e i ballerini Alessio e Umberto Gaudino. Quest’ultimo è stato ripescato dopo la rinuncia di Stash e i The Kolors, annunciata lo scorso 3 giugno.

“Comunicazione ufficiale! I The Kolors rinunciano al loro posto da finalisti”, si legge sul sito ufficiale di Amici Speciali con tanto di video in cui il frontman della band spiega i motivi di questa decisione. “Pur essendo molto lusingato di essere stato scelto come finalista – rivela il cantante -, sin da subito, sin dal primissimo momento dopo la puntata, mi sono sentito di rinunciare a quel posto da finalista. Seppur simbolico, quel trofeo è pur sempre un’opportunità. Io di opportunità da questo posto ne ho avute già tante.

Amici Speciali, chi sono i concorrenti in gara su Canale 5

La mia coppa l’ho alzata nel 2015. Da due anni sono professore in questa scuola e gran parte di questi ragazzi che vedete in questo programma li ho interrogati, li ho visti crescere artisticamente, ho dato voti, li ho consigliati per cui mi sembra giusto rinunciare in questo momento al mio posto di finalista”, ha spiegato Stash.

In studio saranno comunque presenti anche gli altri concorrenti che non sono riusciti a raggiungere la finale: i cantanti Gaia Gozzi (già vincitrice dell’ultima edizione di “Amici”, andata in onda tra febbraio e marzo), Random, Giordana Angi, Alberto Urso e gli stessi Kolors; e i ballerini Andreas Muller, Gabriele Esposito e Javier Rojas.

Presenti anche i giudici del programma Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Eleonora Abbagnato e Giorgio Panariello, Peppe Vessicchio, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e i quattro rappresentanti dei principali network radiofonici italiani, Anna Pettinelli per Rds, Daniela Cappelletti per Radio Italia, Federica Gentile per Rtl 102.5 e Alessandro Sansone per Radio 105. Come per ogni finale che si rispetti, non mancheranno gli ospiti. In studio ci sarà anche J-Ax, che presenterà il suo nuovo singolo “Una voglia assurda”.

Spazio dunque ai quattro finalisti di Amici Speciali, Michele Bravi, Irama, Alessio e Umberto Gaudino: saranno loro a contendersi la vittoria di questo programma, supportati dagli altri concorrenti che sono stati precedentemente eliminati. Chi vincerà la finale di Amici Speciali in onda stasera su Canale 5? Il super favorito per la vittoria di Amici Speciali, secondo le anticipazioni, è Michele Bravi: per lui, già vincitore di X Factor, la trasmissione di Maria De Filippi segna una rinascita dopo il dramma dell’incidente, vissuto qualche anno fa, e l’addio (momentaneo) alla musica. Amici Speciali vi aspetta con la semifinale questa sera, venerdì 5 giugno 2020, in prima serata su Canale 5.

