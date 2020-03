Amici 2020, ospiti e anticipazioni della terza puntata | 13 marzo

Questa sera, 13 marzo 2020, torna su Canale 5 Amici 2020, che va in onda in diretta nonostante l’emergenza Coronavirus. Nel rispetto delle misure decise dal governo per rispettare le distanze di sicurezza, stasera non ci saranno ospiti in studio né il pubblico. Ecco le anticipazioni complete della terza puntata del serale di Amici in onda su Canale 5 dalle 21.20.

Terzo appuntamento in diretta con Amici, il talent di Maria De Filippi giunto alla sua diciannovesima edizione. Tra le novità di quest’anno, l’assenza di squadre contrapposte e la sfida “tutti contro tutti” per i ragazzi ancora in gioco. Un modo per rendere la gara ancor più emozionante. Fra tre settimane, poi, la finale che decreterà il vincitore. A causa dell’emergenza Coronavirus, la puntata di oggi non avrà ospiti in studio né il pubblico. Inoltre tra tutti le persone presenti dovrà esserci almeno un metro di distanza, cosa che rischia inevitabilmente di condizionare soprattutto i numeri di danza.

La produzione ha inoltre deciso di posticipare l’uscita dei dischi dei cantanti in gara e permettere a tutti i concorrenti di interagire con i propri parenti. Normalmente infatti gli allievi vivono isolati da tutto il resto. Per quanto riguarda le assegnazioni, Loredana Bertè ha assegnato ai quattro cantanti una prova comparata, un medley di canzoni di Massimo Ranieri.

Gabry Ponte aveva proposto di far votare solo la giuria dopo che Alessandra Celentano aveva detto che i giudici non capiscono di danza: la proposta verrà accolta? Inoltre nuove tensioni tra Nicolai e Timor Steffens, dopo il litigio della scorsa settimana. Il programma di Maria De Filippi, dunque, continua ad andare in onda, mentre altre trasmissioni di intrattenimento come Domenica Live o Verissimo sono state sospese.

Una decisione che Mediaset commenta così attraverso una nota: “Mediaset ha deciso di continuare ad assicurare al pubblico una programmazione televisiva completa anche dopo l’attento esame del decreto del Presidente del Consiglio di ieri sera. Per questo, oltre al grande sforzo delle edizioni dei tg e dei programmi di approfondimento diurni e di prima serata, abbiamo chiesto anche ai programmi di intrattenimento in diretta già avviati, da Striscia la notizia ad Amici a Grande Fratello Vip, di continuare ad andare in onda. Naturalmente apportando tutte le misure necessarie per rispettare scrupolosamente le regole di sicurezza”. Appuntamento dunque questa sera, 13 marzo 2020, su Canale 5 con la terza puntata del serale di Amici a partire dalle 21.20.

