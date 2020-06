Alessandra Mussolini a Ballando con le stelle 2020: Milly Carlucci chiude il cast con la ex politica

Alessandra Mussolini a Ballando con le Stelle 2020. A dare notizia che la nipote di Benito sarà la 13esima concorrente dello show di Rai1 è DavideMaggio.it, che annuncia come la conduttrice Milly Carlucci abbia chiuso (col botto) il cast del suo programma che debutta il prossimo 12 settembre. Si tratta, in un certo senso, di un “ritorno a casa” per l’ex politica, sul cui curriculum ci sono diverse esperienze televisive: la Mussolini, figlia di Maria Scicolone, sorella di Sophia Loren, come aspirante cantante e attrice ha visto il suo esordio sulle rete ammiraglia di viale Mazzini nel lontano 1981/82, partecipando alla Domenica In di Pippo Baudo.

Precedentemente aveva recitato, da adolescente, in un film di Ettore Scola, Una giornata particolare, mentre in seguito sono note le sue parti in alcune commedie all’italiana, come Noi uomini duri, dove la Mussolini ha recitato al fianco di Pozzetto e Montesano. Negli ultimi anni abbiamo poi visto la futura ballerina di Ballando con le stelle 2020, le cui prove per la nuova – e curiosissima, a quanto pare – edizione iniziano il 18 agosto, come presidente della giuria del reality La pupa e il secchione ( di cui ricordiamo la furente discussione con Vittorio Sgarbi in diretta) e come ospite di diverse trasmissioni di Canale 5 (Buona Domenica, Domenica Cinque, Live – Non è la D’Urso solo per citarne alcune). Alessandra Mussolini si aggiunge dunque ad un cast per la 15esima edizione di Ballando con le Stelle dove compaiono i nomi anche di Barbara Bouchet, Elisa Isoardi, Lina Sastri, Rosalinda Celentano e Vittoria Schisano.

Leggi anche:

1. Antonella Clerici, colazione a Portofino: pioggia di critiche sui social / 2. Justin Bieber accusato di molestie sessuali, lui nega: “Ho le prove” / 3. Sgarbi su Sergio Sylvestre: “Solo gli stranieri dovrebbero cantare il nostro inno”

Potrebbero interessarti Gaffe di Elisa Isoardi alla Prova del Cuoco: “Non lo sapevo” Antonella Clerici, colazione a Portofino: pioggia di critiche sui social Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni della puntata in onda oggi 23 giugno su Canale 5