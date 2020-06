Antonella Clerici, colazione a Portofino: pioggia di critiche sui social

Antonella Clerici sta trascorrendo la sua vacanza post quarantena nella bellissima cornice di Portofino e ha esortato i suoi follower a seguire il suo buon esempio, sostenendo il turismo italiano in questo periodo difficile. Non è né la prima né l’ultima celebrità a spingere il popolo italiano a sostenere il turismo locale, anche Chiara Ferragni – ad esempio – sta gironzolando per l’Italia mostrando ai suoi milioni di follower (italiani e non) le bellezze del nostro stivale. Ma la Clerici, che ha prontamente monitorato la sua vacanza ligure su Instagram, avrebbe indispettito qualche fan, che ha prontamente commentato la scelta della conduttrice televisiva.

Portofino è una nota località ligure, tra le più suggestive e sicuramente tra le più costose, motivo per cui diversi utenti hanno voluto dire la loro. “Antonella, dove sono i soldi? Io non ho dove andare”, ha scritto un fan. “Se abbassassero i prezzi, si potrebbero anche fare vacanze in Italia, ma non si ragiona”, ha tuonato un altro.

“Adesso tutti dicono ferie in Italia, prima se non andavi all’estero eri un poveraccio. Voglio vedere quando sarà tutto finito cosa fanno”, ha protestato un altro. Intanto, la Clerici continua indisturbata la sua vacanza a Portofino, pubblicando momenti culinari, tra un biscotto e una focaccia.