Antonella Clerici coglie di sorpresa Paolo Bonolis: “Sei ben messo, nell’ambiente lo dicono tutti”

Antonella Clerici e Paolo Bonolis su Instagram

Antonella Clerici come tanti altri vip si diverte in questi giorni di quarantena a intrattenere il pubblico con le dirette Instagram. Sabato 28 marzo, nel pomeriggio, la ex conduttrice del programma tv La Prova del Cuoco si è collegata sui social con il collega Paolo Bonolis.

“Tutti dicono che sei tutto fuorché impotente”, ha dichiarato Antonella Clerici cogliendo di sorpresa Bonolis. Il conduttore di Ciao Darwin, dal canto suo, ha definito Antonella Clerici “una buona forchetta”. Ed è tornato sulla frecciatina della collega: “Io sono impotente”. “Di te si dicono altre cose…”, replica Antonella Clerici. “Cosa?”, risponde Bonolis. “Che sei ben messo”, dice lei. “Lo si dice nel nostro ambiente. E tutti dicono che tu sei tutto fuorché impotente”, conclude Antonella Clerici.

