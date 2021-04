Lol, scoppia la polemica per gli sketch identici all’edizione tedesca. Lillo risponde alle accuse

Scoppia la polemica sull’amatissimo “Lol – Chi ride è fuori“, il programma di Amazon Video con 10 comici che si sfidano a colpi di battute. Sui social diversi utenti hanno sottolineato come alcuni sketch siano simili a quelli della versione tedesca, in particolare, a finire “sotto accusa”, è stato il numero del mago presentato da Lillo Petrolo, uno dei protagonisti più apprezzati del programma tv.

Sulle pagine del Corriere della Sera il comico ha spiegato: “Quel numero non è mio e nemmeno del concorrente tedesco, ma del mago Lioz, come dichiaro anche all’inizio dello sketch, mostrando anche un finto biglietto che mi avrebbe consegnato lui, in quanto suo adepto. Insomma, ho subito dichiarato l’autore. Ad ogni modo, il concetto di Lol è far ridere gli altri, non necessariamente con cose del proprio repertorio”.

“Se devi far ridere gli altri usi anche cose che fanno tanto ridere te per primo. Sempre dichiarando la fonte. Anche le barzellette non le ho inventate io. Ma mi facevano ridere. Posaman o la frase “so Lillo” è chiaro che vengono da me”, precisa Lillo.

“Gli autori ci hanno solo messi in condizione di fare tutto quello che volevamo per far ridere”, spiega il comico raccontando anche che non si aspettava il successo enorme del programma. “In questo momento c’era davvero bisogno di una ventata di divertimento. Banale dirlo, ma è così”, aggiunge Lillo. E rivela anche quale è stato il momento più difficile per lui nel corso del gioco: “Durante la trasmissione ho avuto dei momenti veramente difficili: con Elio che ballava il tip tap stavo crollando, è stata veramente dura, stavo esplodendo, stavo per uscire”.

