Lol – Chi ride è fuori: quando escono le prossime puntate, la data esatta

Quando escono le prossime puntate di Lol – Chi ride è fuori su Amazon Prime Video? I prossimi due episodi (non quattro come erroneamente annunciato da Fedez) del programma comico verranno “diffusi” dalla piattaforma online giovedì 8 aprile 2021. Si ripartirà da quanto accaduto alla fine del quarto episodio con tre eliminati (Angelo Pintus, Fru e Luca Ravenna) e cinque ammoniti (Katia Follesa, Ciro, Lillo, Elio, Michela Girauld). Tutti insomma sono a rischio eliminazione tranne Frank Matano e Caterina Guzzanti, che per ora hanno resistito alla tentazione di ridere agli sketch dei propri colleghi.

Durata e come funziona

Quanto dura (durata) ogni episodio di Lol – Chi ride è fuori? Ogni puntata (o episodio) ha una durata variabile di 20-30 minuti. La regola del gioco è molto semplice: i dieci ospiti di Fedez e Mara Maionchi saranno al centro dello show da una control room, dove rimarranno chiusi per 6 ore. Lì, si sfideranno a colpi di gag e scenette divertenti. Come annuncia il titolo, la regola è una: chi ride è fuori. Infatti, dopo alla seconda risata, l’ammonizione si trasforma in cartellino rosso. In palio, ci sono centomila euro che il vincitore devolverà ad un ente benefico a sua scelta.

Lol – Chi ride è fuori: il cast

Abbiamo visto quando sarà possibile vedere le prossime puntate di Lol – Chi ride è fuori, ma qual è il cast completo del programma? Oltre a Fedez e Mara Maionchi sono presenti 10 comici. Ovvero: Elio, Katia Follesa, Michela Giraud e Caterina Guzzanti (nel cast di Boris). Ci saranno anche i giovani Ciro Capriello (in arte Ciro Priello) e Gianluca Colucci (in arte Fru) dei The Jackal (visti di recente a STEP, Stasera tutto è possibile). Infine, troveremo Frank Matano, Lillo Petrolo, Angelo Pintus e Luca Ravenna.

