Lol – Chi ride è fuori: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Lol – Chi ride è fuori, lo show in onda su Amazon Prime Video da inizio aprile condotto da Fedez e Mara Maionchi? Ve lo diciamo subito: in tutto sono previsti sei episodi divisi in due gruppi: uno di quattro e uno di due. I primi quattro saranno diffusi dal 1 aprile 2021; gli ultimi due dall’8 aprile 2021. Ricapitolando:

Primi quattro episodi: da giovedì 1 aprile 2021

Ultimi due episodi: da giovedì 8 aprile 2021

Durata e come funziona.

Quanto dura (durata) ogni episodio di Lol – Chi ride è fuori? Ogni puntata (o episodio) ha una durata variabile di 20-30 minuti. Si tratta di un role play. La regola del gioco è molto semplice: i dieci ospiti di Fedez e Mara Maionchi saranno al centro dello show da una control room, dove rimarranno chiusi per 6 ore. Lì, si sfideranno a colpi di gag e scenette divertenti. Come annuncia il titolo, la regola è una: chi ride è fuori. Infatti, dopo alla seconda risata, l’ammonizione si trasforma in cartellino rosso. In palio, ci sono centomila euro che il vincitore devolverà ad un ente benefico a sua scelta.

Lol – Chi ride è fuori: il cast

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Lol – Chi ride è fuori, ma qual è il cast completo del programma? Oltre a Fedez e Mara Maionchi sono presenti 10 comici. Ovvero: Elio, Katia Follesa, Michela Giraud e Caterina Guzzanti (nel cast di Boris). Ci saranno anche i giovani Ciro Capriello (in arte Ciro Priello) e Gianluca Colucci (in arte Fru) dei The Jackal (visti di recente a STEP, Stasera tutto è possibile). Infine, troveremo Frank Matano, Lillo Petrolo, Angelo Pintus e Luca Ravenna.

Streaming e tv

Dove vedere Lol – Chi ride è fuori in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda dall’1 aprile 2021 sulla piattaforma Amazon Prime Video. L’orario della messa in onda lo scegliete voi essendo tutti gli episodi on demand. I primi quattro sono stati diffusi il 1 aprile 2021; i secondi quattro invece lo saranno dall’8 aprile.

