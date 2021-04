Lol – Chi ride è fuori, il cast: chi sono i 10 comici in gara

Lol – Chi ride è fuori, il cast: chi sono i 10 comici

Qual è il cast completo di Lol – Chi ride è fuori, il programma di Amazon Video che propone un nuovo modo di fare comicità? Alla “conduzione” Fedez e Mara Maionchi, in scena 10 comici che si sfidano a colpi di battute. Tra questi personaggi come Frank Matano, Angelo Pintus, Lillo, Elio e Katia Follesa. Quattro episodi sono già usciti e l’8 aprile arriveranno i nuovi. Ma conosciamo meglio il cast di Lol – Chi ride è fuori: ecco chi sono i 10 comici in gara.

FRANK MATANO

Diventato famoso come youtuber con il suo canale lamenteconcotorta dove si divertiva a fare scherzi telefonici, lo abbiamo visto al cinema e in tv a Le Iene e dal 2015 come giudice di Italia’s Got Talent.

ELIO

Pseudonimo di Stefano Belisari, Elio è uno dei comici, cantautori e attori più conosciuti del panorama artistico italiano. Frontman della band “Elio e le storie tese”, da lui fondata negli Anni Ottanta, rappresenta l’emblema della satira attraverso l’arte.

KATIA FOLLESA

La sua carriera inizia con Valeria Graci insieme alla quale forma il duo comico “Katia&Valeria” che appare per la prima volta a Colorado su Italia 1, per poi entrare nel cast fisso di Zelig off e Zelig Circus. Nonostante il sodalizio con la Graci le porti molto successo, Katia Follesa partecipa anche a diverse trasmissioni da sola, a partire dallo show “Buona la prima” con il duo comico Ale & Franz, seguendoli anche nella seconda stagione dello show.

CATERINA GUZZANTI

Nel cast di Lol – Chi ride è fuori (Amazon Video) c’è anche lei. La sua fama la precede, Caterina è una delle attrici e comiche italiane più note e apprezzate, insieme ai suoi fratelli Corrado e Sabina Guzzanti. La sua carriera è ricca di partecipazioni televisive e cinematografiche, ed inizia con l’affiancarsi al fratello nelle trasmissioni di Serena Dandini come Pippo Chennedy Show, L’ottavo nano, Bulldozer, per poi prendere parte tra il 2006 e il 2007 ai programmi ai programmi della Gialappa’s Band Mai dire lunedì, Mai dire martedì e Mai dire Grande Fratello su Italia 1. Dal 2007 al 2010 interpreta Arianna nella nota serie tv Boris.

ANGELO PINTUS

Comico, attore ed imitatore. Inizia la sua carriera nel duo “Angelo e Max”, con Max Vitale, con il quale nel 2007 vince il format “Stasera mi butto” in seguito al quale inizierà a girare per varie trasmissioni televisive, anche dopo lo scioglimento del duo. Entra a far parte di Colorado con delle rubriche tutte sue, in cui è libero di imitare grandi personaggi dello sport e dello spettacolo.

LILLO

Attore, comico, musicista e anche fumettista italiano, Lillo è lo pseudonimo di Pasquale Petrolo diventato famoso come componente del duo comico Lillo & Greg. Tante sono le partecipazioni al cinema e in tv che hanno visto protagonista il mattatore romano che dal 2003 conduce insieme a Greg la trasmissione radiofonica 610 su Radio 2.

CIRO PRIELLO

Ciro Priello, nome d’arte di Ciro Capriello, è uno dei volti del gruppo comico napoletano dei The Jackal, società fondata ben 15 anni fa e che dopo l’arrivo su Youtube ha riscosso un enorme successo. Appassionato di danza, studia per diventare un ballerino, affinando però anche le sue tecniche di recitazione e canto che saranno poi la sua vera strada.

GIANLUCA FRU

Nel cast di Lol – Chi ride è fuori c’è anche Gianluca Colucci, in arte Fru. Si tratta di un attore e comico italiano nato nel 1995. Fru è uno dei membri del gruppo comico The Jackal insieme a Simone Ruzzo, Ciro Priello, Fabio Balsamo, Claudia Napolitano e Aurora Leone.

LUCA RAVENNA

Classe 1987, inizia la sua carriera prendendo parte ad alcuni sketch del gruppo comico romano dei The Pills, che si trovano sia su Youtube che in alcuni show televisivi e per loro firma anche la sceneggiatura del film “The Pills – Sempre meglio che lavorare”. Nel 2014 inizia la sua avventura come stand-up comedian, dopo aver visto uno show di Edoardo Ferrario, ed è così che crea alcuni spettacoli che porta in giro per l’Italia.

MICHELA GIRAUD

Attrice e cabarettista italiana. È entrata nel cast di Colorado nel 2015 per poi prendere parte a trasmissioni come CCN – Comedy Central News su Comedy Central di cui nel 2020 eredita la conduzione da Saverio Raimondo. Ha ricoperto, poi, il ruolo di autrice per trasmissioni come “Sorci verdi” e “Quelli che il calcio”.

Durata e come funziona

Abbiamo visto il cast (comici) di Lol – Chi ride è fuori, ma quanto dura (durata) ogni episodio? Ogni puntata (o episodio) ha una durata variabile di 20-30 minuti. Si tratta di un role play. La regola del gioco è molto semplice: i dieci ospiti di Fedez e Mara Maionchi saranno al centro dello show da una control room, dove rimarranno chiusi per 6 ore. Lì, si sfideranno a colpi di gag e scenette divertenti. Come annuncia il titolo, la regola è una: chi ride è fuori. Infatti, dopo alla seconda risata, l’ammonizione si trasforma in cartellino rosso. In palio, ci sono centomila euro che il vincitore devolverà ad un ente benefico a sua scelta.

