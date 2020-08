“Non ce n’è Coviddi, non ce n’è”. A dirlo per prima è stata una signora di Mondello, in un’intervista ad un programma della d’Urso. Quel video in poco tempo è diventato virale sui social, tanto da diventare una popolare citazione e una parodia, soprattutto tra i giovani. Ad usarla è anche Elettra Lamborghini, per festeggiare con i suoi fan l’esito negativo del test sul Coronavirus.

La cantante in un video su Instagram ha inquadrato il risultato dell’esame, specificando: “Just to be sure”, solo per essere sicura, sulle note di “I Will Survive” di Gloria Gaynor. Anche la popolare cantante ha dunque fatto il verso alla signora di Mondello e al suo tormentone. Una citazione che però non è piaciuta a molti utenti.

Elettra Lamborghini si è infatti attirata le critiche di tante persone, secondo le quali in questo modo avrebbe banalizzato un tema serio e su c’è ben poco da scherzare, visto la crescita di contagi a cui stiamo assistendo in questi giorni. Molti fan, ovviamente, hanno accolto con entusiasmo la notizia dell’esito negativo del test. Qualche giorno fa la cantante aveva annunciato la cancellazione delle date estive del suo tour dopo le polemiche per la folla in occasione della sua esibizione a Gallipoli.

Leggi anche: 1. Elettra Lamborghini in spiaggia, folla di giovani radunati per un selfie: interviene la sicurezza / 2. Elettra Lamborghini vittima di body shaming sui social, ma lei risponde: “Non me ne frega un c***o”

Potrebbero interessarti Chicago Fire 7 anticipazioni: la trama della puntata di stasera | 19 agosto L’affido – Una storia di violenza: trama, cast e streaming del film Superquark: anticipazioni, servizi, ospiti, sigla e streaming della puntata del 19 agosto