Elettra Lamborghini vittima di body shaming sui social, ma lei risponde: “Non me ne frega un c***o”

Elettra Lamborghini avrebbe perso qualche chilo, una notizia che avrebbe infastidito alcuni haters e che l’avrebbe resa vittima di body shaming sui social. La giovane ereditiera piace molto ai suoi fan per il modo diretto con il quale affronta le polemiche, senza mezzi termini, e anche questa volta ha voluto cogliere la palla al balzo per sottolineare che di quello che pensano gli altri non gliene frega poi molto. Elettra si è mostrata con qualche chilo in meno ai suoi follower Instagram, ma ha ammesso di non conoscere le ragioni di questa perdita di peso, non è certamente voluta. Gli haters, non sapendo cosa commentare, hanno così deciso di criticarla per essere dimagrita, ma Elettra ha risposto rapidamente alle critiche con una lingua tagliente: “Sapete perché non me ne frega più un c**** di niente? Prima (assolutamente pesoforma) mi davano della grassa, ora (sempre pesoforma) ma con qualche chilo in meno (assolutamente non voluto) mi dicono che sono troppo magra, scusa bicc ma chi ***** sei tu?”, rimettendo al suo posto chi ha voluto renderla vittima di body shaming.

Intanto arrivano le prime indiscrezioni sul giorno delle nozze con il fidanzato Afrojack. Il grande giorno si terrà il 6 settembre e, come riporta Dagospia, pare che l’evento dell’anno sia finito nelle mani di Silvia Toffanin e il suo Verissimo: di fatto, le nozze saranno una loro esclusiva. In più, pare che il matrimonio di Elettra Lamborghini sarà anche materiale da distribuire sulla piattaforma di Real Time: c’entra qualcosa Enzo Miccio e i suoi programmi sugli abiti da sposa? Li abbiamo visti tempo fa andare in giro a caccia di location e abiti perfetti per il grande giorno, quindi potrebbe essere sicuramente una delle possibilità.

