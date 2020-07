Elettra Lamborghini in spiaggia, folla di giovani radunati per un selfie: interviene la sicurezza

Elettra Lamborghini riesce sempre ad attirare l’attenzione: anche su una spiaggia di Otranto, in Puglia, l’ereditiera ha raccolto attorno a sé una folla di giovanissimi, tutti intenzionati a scattare un selfie in sua compagnia, da diffondere poi con molta probabilità sui social. Decine e decine di ragazzi hanno attorniato l’ombrellone della Lamborghini, sperando di poter portare a casa una fotografia con la cantante de “La Isla”. Elettra, che non ha mai fatto mistero di essere molto disponibile e cortese con i suoi fan, ha deciso di accontentarli anche questa volta, peccato che poi la situazione le sia scivolata di mano ed è stata costretta ad intervenire anche la sicurezza, per evitare che la cantante venisse travolta dal gruppo.

In una delle storie di Elettra su Instagram, si nota chiaramente un addetto alla sicurezza che allontana in malo modo un ragazzo che, pur di arrivare al cospetto della cantante, ha scavalcato la fila.

Elettra al momento si trova in Puglia non soltanto per piacere, ma anche per dovere: la cantante infatti è attesa a “Battiti Live”, il concertone di Rabio Norba che si tiene d’estate e che in genere viene trasmesso anche in chiaro su Italia 1. Quest’anno, Elettra ha deciso di duettare con Giusy Ferreri nel brano “La Isla”, destinato a diventare un tormentone. Da poco è stato pubblicato anche il video della canzone.



