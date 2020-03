Montesilvano, in centinaia accalcati per l’esibizione di Elettra Lamborghini in piena emergenza coronavirus

È arrivata nel pomeriggio di ieri, 4 marzo, la decisione del governo di chiudere scuole e università fino al 15 marzo e annullare eventi sportivi per via dell’emergenza coronavirus. Una decisione, come dichiarato dal presidente del Consiglio Conte, presa “in via prudenziale” al fine di contenere i contagi da Covid-19, che ad oggi in Italia sono oltre 2.700. E proprio mentre venivano adottate delle misure senza precedenti per contrastare questa epidemia che rischia di mettere in crisi il sistema sanitario nazionale, in un centro commerciale abruzzese, di Montesilvano, una folla di persone si è radunata in attesa dell’arrivo di Elettra Lamborghini.

La cantante, che ha di recente calcato il palco dell’Ariston come concorrente di Sanremo 2020 con il suo brano Musica (e il resto scompare), si è infatti esibita nel centro commerciale davanti a centinaia di fan che, ammassati in barba a qualsiasi precauzione, si sono anche messi in fila per poter scattare un selfie con la cantante o farsi firmare un autografo. La Lamborghini, che ha anche documentato la sua visita abruzzese sul suo profilo Instagram, come riferito da Il Pescara avrebbe poi fatto tappa a Chieti, cenando in un ristorante e andando a dormire in un hotel della città.

