Elettra Lamborghini: “Le mie foto nuda sono fake”

Elettra Lamborghini si sfoga su Instagram contro gli utenti che sfruttano la sua immagine per guadagnare follower, pubblicando foto fake di lei nuda. “Tutte le foto che vedete in giro nude mie sono fake. Sono mie foto in bikini (le trovate sui miei social tranquillamente) e vengono photoshoppate. Sono fake… queste pagine vogliono solo follower e like. Loro vi promettono di mandarvi foto ma è tutta roba fake. Sono come i virus… quindi state alla larga e soprattutto non credete che siano foto vere!!!”, scrive la cantante nelle sue storie. “Di solito non me ne frega un caz**odi queste foto che girano ma sono in ‘preciclo’ e ho voglia di staccare la testa a qualcuno. Ci sono state ragazzine che si sono suicidate per questo… vedere così poco rispetto per cose così serie mi fa davvero schifo per le nuove generazioni”.

Poi la regina del twerking ha riportato tra i suoi post storie di giovani adolescenti e donne che sono arrivate a togliersi la vita a causa dell’umiliazione e la sofferenza provocate dalla pubblicazione dei loro momenti di intimità. “State molto attenti perché su queste cose c’è poco da fare… una volta che siete in rete potete denunciare chi volete ma lì resteranno. Internet è un mare troppo profondo. State attenti a certi maniaci. E soprattutto non credete a certe cagate… non alimentate sti porci schifosi… anche perché poi la figura dei segaioli che vogliono le foto nude le fate voi… Ergo siete dei segaioli”, conclude la cantante di Bologna, che mostra di aver segnalato e insultato un utente per aver usato e ritoccato le sue foto. Il quale, per difendersi, le ha risposto: “Sono stato pagato per farlo”. “Fai ancora più schifo. I tuoi figli minorenni si ritroveranno nudi su internet grazie alle persone come te”, ha replicato infuriata lei.

Leggi anche:

1. Elettra Lamborghini non rinuncia alle nozze e visita la location con Enzo Miccio 2. Elettra Lamborghini è una di noi (di Matteo Giorgi) / 3. Montesilvano, in centinaia accalcati per l’esibizione di Elettra Lamborghini in piena emergenza coronavirus | VIDEO / 4. Elettra si scaglia contro la psicosi da Covid-19: “Vi scop*** mezza discoteca e avete paura del Coronavirus?”

Potrebbero interessarti Alessandro Cattelan e Charles Leclerc contro l’orrore culinario: la vera ricetta della carbonara in un esilarante video Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 27 maggio 2020 | Trono classico o over? Ascolti tv martedì 26 maggio: Montalbano, La cattedrale del mare, DiMartedì