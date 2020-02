Elettra Lamborghini si scaglia contro la psicosi da Coronavirus

Non usa giri di parole la cantante Elettra Lamborghini che su Twitter si è scagliata contro la psicosi da Coronavirus.

L’interprete, reduce dal Festival di Sanremo, ha infatti scritto sul suo profilo social: “Vi scop*** mezza discoteca senza preservativo e poi avete paura del corona virus?!”.

Il tweet ha subito provocato le reazioni divertite dei suoi follower.

“Elettra la tocca piano” scrive qualcuno, mentre un altro utente afferma: “Mi fai volare, ti amo”.

Molti, invece, hanno preferito utilizzare l’ironia chiedendo alla Lamborghini: “Che discoteche frequenti?”.

Elettra Lamborghini sul palco di Sanremo

Intanto, proprio per la diffusione del Coronavirus la cantante ha annullato due incontri di presentazione del suo ultimo album a Genova e Biella.

Ad annunciarlo è stata la stessa Lamborghini nella giornata di ieri, domenica 23 febbraio.

“Date le notizie delle ultime ore – si legge nel comunicato diffuso sui social dalla cantante – è con grande rammarico che ci troviamo costretti ad annullare gli instore previsti a Biella e Genova per motivi precauzionali. Una decisione doverosa nei confronti dei numerosi fan di Elettra, che vuole privilegiare la tutela della salute di tutti in un momento così delicato. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori comunicazioni in merito agli instore previsti la prossima settimana”.

