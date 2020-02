Elettra Lamborghini non vota Lega: lo rivela lei stessa in un tweet

Elettra Lamborghini non vota Lega. Lo ha rivelato lei stessa sul suo profilo Twitter. “Non pensavo vi aspettaste da me una coscienza politica così attiva. Io faccio musica e twerk per chi non l’avesse capito, e il resto scompare. Ps comunque non ho votato Lega se è questo che volete sapere”, scrive l’ereditiera.

La concorrente di Sanremo 2020 è stata ospite di Daria Bignardi nella nuova trasmissione L’assedio. Dopo l’esibizione di twerking al palo, Elettra Lamborghini ha risposto alle domande della giornalista sulla politica.

“Tu sei andata a votare il 26 gennaio?”, chiede Daria Bignardi in merito alle regionali in Emilia Romagna. Ed Elettra Lamborghini risponde: “Sono tornata a Bologna solo per quello”.

“Ti posso chiedere per chi?”, la incalza la giornalista. “Giammai”, replica l’ereditiera. Ma Daria Bignardi insiste: “Sei contenta del risultato?”. A quel punto Elettra Lamborghini risponde con la mimica facciale: la smorfia dice tutto. Avrà votato la candidata leghista Lucia Borgonzoni? Sui social è trend topic la domanda “Per chi vota Elettra Lamborghini”. A scoppio ritardato la Lamborghini risponde alla domanda della Bignardi (e degli utenti social) e con un tweet rivela che alle regionali in Emilia-Romagna non ha votato Lega.

