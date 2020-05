Elettra Lamborghini non rinuncia alle nozze e visita la location con Enzo Miccio

Niente sembra fermare Elettra Lamborghini, non quando in gioco c’è il giorno del suo matrimonio. L’ereditiera ha sfidato il Coronavirus e, in compagnia del suo wedding planner Enzo Miccio, ha visitato la location delle sue nozze, immortalando il momento su Instagram. La cantante infatti ha visitato il lago di Garda per ammirare le bellissime ville lungo la costa: quale sarà la fortunata scelta per le sue nozze? Nozze che dovrebbero comunque essere celebrate a settembre, Coronavirus permettendo.

Tante le celebrità che hanno deciso di rinviare le proprie nozze a causa dell’emergenza sanitaria, eppure Elettra Lamborghini vuole comunque celebrare il suo matrimonio a settembre, scambiando le promesse con Afrojack. La proposta era arrivata lo scorso dicembre: “Il giorno di Natale”, aveva precisato l’ereditiera in un’intervista con Silvia Toffanin per Verissimo. “Avanti a tutta la mia famiglia, non me l’aspettavo anche se ne parlavamo da un po’. Ci sposeremo a settembre”, e così sarà.

La regina del twerking ha pubblicato diverse storie su Instagram e ha mostrato la sua emozione ai fan: “Siamo in un posto pazzesco… sto per piangere!”, poi, incrociando le dita, ha detto: “Speriamo che a settembre si possa organizzare, siamo fiduciosi, è confermato, quindi vediamo”.

