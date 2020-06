Elettra Lamborghini sceglie l’abito da sposa, ma arriva la stoccata di Enzo Miccio | VIDEO

Elettra Lamborghini prova l’abito da sposa con Enzo Miccio: il video è virale

Elettra Lamborghini si sposerà a breve. Procedono quindi i preparativi dell’ereditiera, accompagnata fedelmente da Enzo Miccio che le ha persino trovato l’abito dei sogni… o quasi. Per il suo grande giorno, la Lamborghini ha bisogno di un bellissimo abito bianco. Su Instagram, l’ereditiera ha prontamente condiviso con i suoi fan la prova dell’abito. La inquadrano sorridente allo specchio, ma Enzo la prende bonariamente in giro definendola “una bomboniera” con quell’abito indosso, per poi aggiungere: “Questo fiocco te lo metto in testa, che dici?”.

Miccio, il più popolare dei wedding planner in Italia, è sicuramente conosciuto anche per i suoi programmi a prova di sposa, trovare l’abito perfetto è la missione della vita, ma trovare quello adatto ad Elettra Lamborghini sarà facile come bere un bicchiere d’acqua? Dopo la ricerca della location, ricaduta sull’isola di Garda, Elettra non ha

occhi che per il suo abito. Il grande giorno si avvicina, presto sposerà il DJ Afrojack, ma l’abito con cui si mostra in video è tempestato di tulle e fiocchi. “Qua ci si fanno i sughi”, scherza Elettra, guardando nell’obiettivo. “Come una bomboniera” le fa eco Enzo Miccio. Il tono ilare lascia presupporre che non sarà quello l’abito che Elettra Lamborghini sfoggerà all’altare. Un abito eccentrico e scatenato un po’ come lei che ha sicuramente conquistato (ma anche diviso) i fan, lanciando il video sui social e facendolo diventare virale.

Elettra ha in programma di sposarsi a settembre. “Speriamo che si potrà fare e di riuscire a organizzare tutto, ma per ora il matrimonio è confermato: sono carichissima, non vedo l’ora”, aveva confermato tempo fa. “La proposta è arrivata il giorno di Natale, davanti a tutta la mia famiglia, non me l’aspettavo anche se ne parlavamo da un po’. Ci sposeremo a settembre”, aveva raccontato alla Toffanin nello studio di Verissimo. Quale abito sceglierà Elettra?

