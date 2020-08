“Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid”. Lo annuncia su Instagram la cantante Elettra Lamborghini oggi, domenica 16 agosto. “Riconosco che non è il momento, ci è stata data l’opportunità, vi ringrazio tutti ma non siamo ancora pronti”, scrive in una storia sul social network.

L’ultimo concerto

La decisione arriva dopo le polemiche sul suo ultimo concerto, tenutosi il 14 agosto al Praja di Gallipoli, in Puglia, una delle discoteche più frequentate della zona. Gli assembramenti sono inevitabili in circostanze come queste, come mostrano i numerosi video pubblicati da chi era presente, ed è praticamente impossibile far rispettare le norme sul distanziamento sociale. In un momento storico in cui la curva dei contagi da Coronavirus rischia di salire, tantissimi sul web stanno stigmatizzando quello che si vede nelle immagini.

Selfie pericolosi

Già un mese fa, sempre in Puglia, era dovuta intervenire la sicurezza perché la cantante aveva raccolto attorno a sé una folla di giovanissimi, tutti intenzionati a scattare un selfie in sua compagnia, da diffondere poi con molta probabilità sui social. Decine e decine di ragazzi avevano attorniato l’ombrellone della Lamborghini, sperando di poter portare a casa una fotografia con la cantante de “La Isla”. Ma senza pensare al rischio contagi.

Una decisione prudente

Così l’ereditiera si ferma. E senza annunciare la data in cui riprenderà a cantare in pubblico. Per questa volta Elettra Lamborghini ha scelto la prudenza.

Leggi anche: Elettra Lamborghini in spiaggia, folla di giovani radunati per un selfie: interviene la sicurezza

Potrebbero interessarti Nanni Moretti 27 anni dopo torna in Vespa in giro per Roma come in “Caro Diario” Ascolti tv sabato 15 agosto: Una storia da cantare – Lucio Dalla, La sai l’ultima? Una storia da cantare, l’omaggio a Lucio Dalla in replica su Rai 1