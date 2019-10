Downton Abbey, il film arriva alla Festa del Cinema di Roma

Oggi, sabato 19 ottobre, sarà presentato alla 14esima edizione della Festa del Cinema di Roma il film ispirato alla serie di successo “Downton Abbey”. A più di 4 anni dalla fine della serie tv Julian Fellowes, scrittore e produttore della hit televisiva, ha deciso di portare i suoi personaggi sul grande schermo.

Ambientato a pochi anni di distanza dall’ultimo episodio della serie televisiva, il film di “Downton Abbey” racconta la visita di Re George V e della Regina Mary alla famiglia dei Crawley. Per quanto l’evento allieti gli animi di tutti gli abitanti del castello, i problemi non tardano ad arrivare. Difatti, Mrs. Patmore, Daisy e il resto della servitù vengono presto a conoscenza del fatto che il re e la regina viaggiano con il proprio staff, e ciò basterà a dare il via a una serie di imbrogli e bravate.

Tutto pronto per accogliere Downton Abbey alla Festa del Cinema di Roma: sabato 19 ottobre, infatti, sarà il film storico a rubare la scena tornando alla tenuta dei Crawley.

Andata in onda per sei stagioni, tra il 2010 e il 2015, per un totale di 52 episodi, la serie tv di Dowton Abbey ha conquistato tantissimi (e importantissimi) premi (come Emmy, Golden Globes) confermandosi una delle serie più amate dell’ultimo decennio.

Downton Abbey, dalla serie al cinema

La pellicola è stata rilasciata in Australia il 12 settembre, nel Regno Unito il 13 settembre e negli Stati Uniti il 20 settembre. A 5 giorni dall’uscita ufficiale il film aveva già fatto 84,9 milioni di dollari di incassi al botteghino statunitense, e 72,3 milioni in altri territori, per un totale di 157,2 milioni di dollari.

Varie settimane prima della sua uscita negli Stati Uniti, “Fandango” annunciò che nel primo giorno di vendita i biglietti per “Downton Abbey” erano di gran lunga avanti a tutti gli altri film drammatici del 2019, tra cui “C’era una volta in Hollywood” di Tarantino.

Il film uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 24 ottobre 2019, ma alla Festa del Cinema arriva in anteprima sabato 19 ottobre 2019.

