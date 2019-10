Festa del Cinema di Roma 2019, biglietti: come acquistarli, dove e quando

Torna l’annuale appuntamento con la Festa del Cinema di Roma e come sempre sono in tanti gli appassionati alla ricerca delle informazioni su come, dove e quando comprare i biglietti per i singoli eventi. Da giovedì 17 a domenica 27 ottobre 2019, del resto, l’Auditorium Parco della Musica si trasformerà nel centro della settima arte.

Un’occasione imperdibile per tutti gli amanti del cinema di vedere da vicino una serie incredibile di ospiti e artisti, pronti a raccontare le loro esperienze e a condividere aneddoti della loro carriera. Senza dimenticare le proiezioni, con tanti film in anteprima assoluta che stuzzicano l’interesse.

Tutto sulla Festa del Cinema 2019: programma, film in concorso e ospiti

Quest’anno, l’organizzazione ha previsto una serie di proposte per chi vuole seguire la manifestazione. In questo modo, ad esempio, i biglietti per la Festa del Cinema possono essere acquistati in diversi luoghi della città e in fasce orarie che permettono a tutti di poter ottenere il proprio tagliando. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Biglietti Festa del cinema: dove e quando comprarli

I biglietti per i singoli eventi saranno disponibili in prevendita dall’11 al 16 ottobre 2019 e in vendita dal 17 al 27 ottobre alla Biglietteria centrale dell’Auditorium Parco della Musica. L’indirizzo è viale Pietro de Coubertin, numero 30.

Gli orari di apertura della biglietteria saranno dalle 11 alle 20 per quanto riguarda le prevendite e dalle 11 alle 23 nei giorni in cui si svolgerà la Festa del Cinema.

Le altre biglietterie saranno al Villaggio del Cinema (viale Pietro de Coubertin) con orario 11:00-23:00 dal 17 al 27 ottobre e al My Cityplex Savoy (via Bergamo, 25) con orario 15.00-23:00 dal 18 al 27 ottobre. Ci sono poi i rivenditori TicketOne: l’elenco dei punti vendita fisici autorizzati è disponibile su www.ticketone.it (solo per l’acquisto dei singoli biglietti). Ovviamente, i biglietti sono disponibili anche online su TicketOne.

Il primo giorno di prevendita biglietti è prevista la distribuzione dei numeri elimina code. Durante le prevendite sarà inoltre consentito acquistare massimo 4 biglietti per ciascun film.

Biglietti Festa del cinema: i prezzi

I prezzi dei biglietti variano a seconda del film proiettato, ma anche della sala all’interno della quale si svolgono gli eventi.

Ecco uno specchietto con tutti i prezzi dei biglietti della Festa del Cinema 2019 di Roma:

Sala Sinopoli: da 6 a 25 euro

Sala Petrassi: da 6 a 15 euro

Teatro Studio Gianni Borgna SIAE: da 6 a 10 euro

My Cityplex Savoy: 12 euro

Museo MAXXI, da 6 a 12 euro

Frecciarossa Cinema Hall: 12 euro

Retrospettive/Omaggi: 6 euro, repliche 12.

Incontri ravvicinati: da 10 a 20 euro

Teatro Palladium: 5 euro

Gli ospiti della Festa del cinema di Roma: anche i Premi alla Carriera

Sono previsti anche alcuni sconti e agevolazioni. Ad esempio, per Alice nella città i prezzi oscillano dai 7 ai 9 euro. Scuole o gruppi numerosi possono usufruire di tariffe agevolate. Chi ha dai 18 ai 26 anni o chi ha più di 65 anni avrà uno sconto del 10 per cento sul prezzo intero del biglietto.

Presenti anche dei pacchetti: Full prevede lo sconto del 20 per cento per l’acquisto di 2 biglietti della Sala Sinopoli, 2 biglietti della Sala Petrassi e 2 biglietti per ilTeatro Studio Gianni Borgna SIAE (totale 6 biglietti); Light prevede invece uno sconto del 30 per cento per l’acquisto di 3 biglietti per 3 diversi film con inizio entro le ore 18:00; Easy ha uno sconto del 25 per cento per l’acquisto minimo di 3 biglietti per 3 proiezioni in programma dal lunedì al venerdì; Alice Family comporta uno sconto del 10 per cento per l’acquisto superiore a 3 biglietti per gruppo familiare della Selezione Ufficiale di Alice nella città (solo per proiezioni con prezzi superiori ai 7 euro).

Infine, un’altra novità di quest’anno è un piccolo premio per chi acquista il biglietto di un film o di un “incontro ravvicinato” online: sarà infatti possibilevincere una shopper ufficiale della Festa del Cinema di Roma 2019 con una borraccia all’interno.