Nicolas Vaporidis: “Sono stato travolto dal successo. Era una vita artefatta, non ero felice e ho mollato tutto”

Nicolas Vaporidis: “Sono stato travolto dal successo”

Nicolas Vaporidis ha rivelato perché ha deciso di abbandonare la carriera dell’attore decidendosi di trasferirsi a Londra dove ha aperto un ristorante.

Intervistato da La Repubblica, il protagonista di Notte prima degli esami ha spiegato perché tre anni fa ha deciso di abbandonare l’Italia per trasferirsi nel Regno Unito: “Con Londra ho sempre avuto un legame forte. Nel 2000 feci una prima esperienza per imparare la lingua. Lavoravo in un ristorante. E da quel momento sono tornato spesso. Poi è arrivato il successo. E la mia vita è cambiata per sempre”,

“È stato difficile gestire quella popolarità. Per me era una cosa assurda. La mia è una famiglia normale, mia madre aveva un negozio di abbigliamento. E poi ero timido, in realtà ho fatto l’attore proprio per esorcizzare quella timidezza. Immaginate quando sono stato travolto dal successo di Notte prima degli esami. Porte aperte ovunque. Tutti che ti vogliono. Donne, soldi. Ho perso il senso della realtà. Era una vita artefatta. Con rapporti artefatti. Molti ti stanno intorno solo per opportunismo. E poi parte una corsa a chi ha di più, a chi fa più cose. Ho fatto anche delle cazzate” ha aggiunto l’ex attore.

Vaporidis, poi, racconta quando ha deciso di fermarsi: “Il Covid è stato un acceleratore di cui una cosa che, forse, era già scritta. Già prima della pandemia il mio lavoro era diventato solo un lavoro. Forse ho fatto troppo. Insomma, non ero più felice. Era rimasta solo la parte negativa del mestiere. Le attese lunghissime tra un film e un altro, i tempi morti, la fatica. Non c’era più quella gioia che avevo provato all’inizio. Così, dopo aver passato tre mesi da solo chiuso nel mio attichetto a Monteverde durante il lockdown, ho capito che me ne dovevo andare. La pandemia ci ha messo al muro, con una mano sul collo. E ci ha detto: o cambi o muori. Ho mollato tutto e sono andato a Londra”.

Quindi il trasferimento a Londra dove ha aperto un ristorante, Taverna Trastevere: “L’idea l’ha avuta un mio amico, Alessandro Grappelli. Il mio migliore amico. All’inizio è stata dura, è stato molto faticoso. Ma ci abbiamo creduto e siamo cresciuti. Lavoriamo tanto. Adesso i ristoranti sono diventati tre: due a Londra e uno a Milano. Oggi vivo a Londra. E tra pochi giorni mi sposo”.

“Il matrimonio sarà tra due settimane. La mia futura moglie si chiama Ali. Stiamo insieme da un po’. Lei è metà italiana e metà inglese. Vorrei dei figli, sono pronto. Il resto preferisco tenerlo privato” aggiunge l’ex interprete.

Nicolas Vaporidis, poi, racconta con chi è rimasto in contatto dei suoi ex colleghi di Notte prima degli esami: “Solo con Eros Galbiati (che interpretava Riccardo Alvicini, ndr). Che poi è diventato uno dei miei migliori amici. Con gli altri quasi nulla”.