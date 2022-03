Chi è Nicolas Vaporidis, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2022

Chi è Nicolas Vaporidis, il concorrente che partecipa alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022? Il reality show di Mediaset torna in prima serata su Canale 5 e, prendendo il posto del Grande Fratello Vip, va in onda due volte a settimana con la conduzione di Ilary Blasi. Nuova edizione, nuovo cast. Tra i naufraghi volati in Honduras per intrattenere il pubblico da casa c’è anche un attore. Ma cosa sappiamo su Nicolas Vaporidis? Vediamo tutti i dettagli.

Nato a Roma nel 1981, Nicolas Vaporidis è un attore italiano che ha raggiunto incredibile popolarità negli anni 2000 recitando in film di successo: il più amato è Notte prima degli esami, seguito da Ti amo in tutte le lingue del mondo, Questa notte è ancora nostra, Come tu mi vuoi e Tutto l’amore del mondo. Tra i suoi film più recenti troviamo Tutti i soldi del mondo, Anche senza di te e L’agenzia dei bugiardi dov’è apparso in un cameo. In TV, invece, ha recitato in Carabinieri 2, RIS 2 – Delitti imperfetti, Orgoglio capitolo terzo e 6 passi nel giallo. L’isola dei famosi è il suo primo reality show. L’attore è noto sia per la sua carriera che per le sue precedenti storie d’amore. In passato ha avuto una relazione con Cristiana Capotondi, con la quale ha recitato in Come tu mi vuoi. La loro storia è durata dal 2006 al 2007. In seguito ha frequentato Ilaria Spada, dopodiché nel 2012 ha sposato Giorgia Surina. Il divorzio è arrivato nel 2016.

Dove vedere L’Isola dei Famosi 2022? Il reality show arriva in prima serata, a partire da lunedì 21 marzo 2022, su Canale 5 prendendo il posto settimanale de Il Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Ilary Blasi va in onda due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, in prima serata dalle ore 21:25 su Canale 5, disponibile al tasto 5 del telecomando. Chi vuole seguire il reality in diretta streaming può accedere a MediasetPlay, la piattaforma che via Desktop o via App permette di seguire in streaming tutto ciò che viene trasmesso in TV. Inoltre, grazie alla funzione on-demand, è possibile recuperare le puntate già andate in onda.