Chris Columbus, regista di Mamma, ho perso l’aereo, rivela di voler tagliare il cameo di Donald Trump presente nel secondo film della saga che narra le vicende del piccolo Kevin McCallister, il cui ruolo era ricoperto da Macaulay Culkin. In un’intervista al San Francisco Chronicle, infatti, il regista ha dichiarato a proposito del piccolo ruolo interpretato dall’attuale presidente degli Stati Uniti: “È diventata una maledizione. È un peso per me, vorrei solo che non ci fosse più”.

Già alla fine della prima presidenza Trump, Columbus rivelò che il tycoon diede il suo permesso a realizzare le riprese all’interno Plaza Hotel di New York, all’epoca di sua proprietà, a patto che includessero anche lui nella pellicola: “È entrato nel film comportandosi da bullo”. Secondo Trump, invece, fu proprio il regista a pregarlo di partecipare al film, versione smentita dallo stesso Columbus: “Non esiste che io vada da un non-attore e lo preghi per far parte di un mio film. Semplicemente volevamo girare al Plaza Hotel, eravamo disperati”. Il regista ha rivelato di aver pensato più volte di eliminare la scena, ma ha espresso anche i suoi timori: “Se lo taglio, probabilmente verrò spedito fuori dal Paese. Verrò considerato non adatto a vivere qui”.