Pilar Fogliati: “Le scene di sesso con Edoardo Leo? Al mio ragazzo non hanno fatto piacere”

L'attrice parla delle scene hot sul set del film FolleMente: "Che imbarazzo quando le ha viste mio padre. Al mio ragazzo non hanno fatto piacere ma è intelligente, non rompe mai"

Nel film italiano più visto delle ultime settimane, FolleMente, diretto da Paolo Genovese, l’attrice Pilar Fogliati è protagonista di alcune scene di sesso con Edoardo Leo. “Provavo imbarazzo quando le ha viste mio padre”, racconta Fogliati in un’intervista al Corriere della Sera. “L’ha presa alla larga, mi ha detto: figlia mia, comunque sei sempre elegante. Poi quando Paolo mi diceva azione e di fronte hai trenta persone e tu devi fingere e gemere ah ah, beh non è una passeggiata”.

L’attrice è fidanzata da cinque anni con Severiano Recchi, conosciuto fuori dal mondo dello spettacolo. Le scene hot con Leo, riferisce, “non gli hanno fatto piacere”, ma, aggiunge, lui “è intelligente e non rompe mai. Lavora nel settore energetico, mi dice che devo dire così”.

Nel film, Fogliati e Leo finiscono a letto al primo appuntamento. “Il primo appuntamento è la cosa più eccitante del mondo”, osserva l’attrice. “Non mi spaventa anche se non ho mai usato Tinder, la app degli incontri, perché toglie i piccoli segreti delle persone che conosci, come se si svelasse il desiderio, la speranza. Sono una fan del mistero, non si deve sapere tutto di chi ci sta accanto”.

FolleMente porta Fogliati anche a riflettere sulla sua generazione: “Ho 32 anni, è la generazione del ci sposeremo tardi e avremo figli tardi, se li avremo”, dice. “Prendere le decisioni per sempre è tosta. Però siamo gli ultimi romantici, a cavallo tra i nostri genitori che sono quelli del fate figli presto e la new wave (parola orribile) che mette il proprio Io al centro. Prima ‘sta paranoia non c’era. Bisogna superare pregiudizi e preconcetti, di cui siamo imbottiti, è un’energia ferma. Dobbiamo tornare alla tenerezza fra esseri umani e alla bellezza delle differenze”.

