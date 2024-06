È morto Tamayo Perry, leggenda del surf e attore de “I pirati dei Caraibi”: è stato attaccato da uno squalo

È morto Tamayo Perry, leggenda del surf e attore de “I pirati dei Caraibi”

Tamayo Perry, noto surfista e attore in vari film sul surf come Blue Crush, Brivido biondo, Hawaii Five-0, e in uno dei film della saga de I Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare, è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo mentre faceva surf al largo di Oahu, alle Hawaii. L’incidente fatale è avvenuto domenica 23 giugno.

I servizi di emergenza locali hanno riferito di essere stati chiamati alle 13:00 per segnalare una persona “ferita a morte da uno squalo” e hanno utilizzato una moto d’acqua per recuperare il corpo di Perry dall’oceano. Kurt Lager, capo ad interim di Honolulu Ocean Safety, ha dichiarato in una conferenza stampa che Perry era un bagnino e surfista professionista “amato da tutti”, noto in tutto il mondo e particolarmente nella North Shore di Oahu.