È morto l’attore e comico Bob Newhart, il professor Proton di “The Big Bang Theory”: aveva 94 anni

È morto l’attore e comico Bob Newhart: aveva 94 anni

È morto all’età di 94 anni l’attore e comico statunitense Bob Newhart: la notizia, anticipata da diversi media Usa, è stata poi confermata dal suo addetto stampa, Jerry Digney, che ha definito la scomparsa dell’interprete come”la fine di un’era della commedia”.

Nato il 5 settembre 1929, prima di intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo ha lavorato come contabile per poi iniziare a lavorare come interprete e scrittore di commedie.

Raggiunge la notorietà nel 1960 grazie al suo album di monologhi The Button-Down Mind di Bob Newhart, che divenne ben presto un bestseller raggiungendo il numero uno nella classifica degli album pop di Billboard.

Successivamente, Bob Newhart iniziò a recitare, interpretando lo psicologo di Chicago Robert Hartley in The Bob Newhart Show negli anni 70 e poi il locandiere del Vermont Dick Loudon nella serie degli anni ’80 Newhart.

Tra i suoi ruoli più famosi, quello del professor Proton nella serie The Big Bang Theory, per il quale vinse anche un’Emmy nel 2013, e, per quanto riguarda il grande schermo, quello ricoperto in Elf – Un elfo di nome Buddy, dove ricopriva il ruolo del padre del protagonista Will Ferrel, e In & Out, l’esilarante commedia interpretata da Kevin Kline.