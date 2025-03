Luca Argentero: “Se non fossi stato di gradevole aspetto, avrei fatto la metà delle cose che ho fatto”

Dalla sua bellezza all’importanza di prendersi cura di se stessi: Luca Argentero si racconta in un’intervista a Vanity Fair. L’attore racconta: “A casa mia, cerchiamo di vivere il più possibile in mezzo alla natura, prestiamo attenzione a quello che mettiamo sulla nostra tavola, facciamo molto movimento, nel senso che abbiamo uno un lifestyle attivo, il che non significa essere atleti, ma occuparsi dello stare in forma. Cerchiamo di avere una storia di vita che include il prendersi cura di sé”.

Per Luca Argentero prendersi cura del proprio corpo è qualcosa che aldilà dell’aspetto fisico: “Il motivo per cui cerchiamo di avere questo stile di vita sano è per raggiungere un obiettivo finale che è quello di esserci per i nostri figli il più a lungo possibile. Ho avuto i miei bambini tardi, a 40 anni, e la variabile del tempo sfuggente la percepisco sempre di più. Prima me ne accorgevo solo su di me, e da attore, la vivevo rispetto all’immagine che gli altri avevano di me. Ora il tempo lo vedo passare anche sul viso dei miei figli che crescono ogni giorno, mi sveglio e dico ‘sono cambiati, sono diversi dal giorno prima’ quindi mi rendo conto di più dello scorrere del tempo e ho un’urgenza nell’utilizzarlo bene e nell’averne il più possibile. È un pensiero che prima non avevo”.

La bellezza, comunque, ha giocato un ruolo importante nella vita dell’attore. E lui stesso ne è consapevole: “Ci ho costruito una carriera sull’oggettificazione della bellezza! E l’ho vissuta sempre alla stragrande, nel senso che metà delle cose che ho fatto, soprattutto all’inizio, non le avrei fatte se non fossi stato di gradevole aspetto”. Luca Argentero, quindi, conclude: “Il non essere considerati solo belli dipende dall’impegno che metti in quello che fai, se dopo 20 anni dal primo film continuo a lavorare vuol dire che non c’è solo una fotogenia, e inizio a dirmelo pure io e a essere più consapevole anche delle mie qualità professionali oltre che estetiche, perché ci sono delle cose che cambiano con l’età”.