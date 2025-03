È morta all’età di 76 anni Nadia Cassini, icona della commedia sexy all’italiana, sottogenere cinematografico in voga nel nostro Paese tra gli anni settanta e ottanta. L’interprete, come riporta Il Tempo, era malata da tempo ed è scomparsa nella giornata di martedì 18 marzo a Reggio Calabria. Pseudonimo di Gianna Lou Müller, l’attrice, showgirl, cantante ed ex modella era nata a Woodstock il 2 gennaio 1949 da padre statunitense di origini tedesche e madre statunitense di origini italiane.

Dopo aver iniziato a lavorare negli Usa come fotomodella e indossatrice, si trasferì a Roma nei primi anni Settanta. In Italia ottiene alcuni piccoli ruoli cinematografici. Nel 1979 ottiene il suo primo ruolo da protagonista nella pellicola L’insegnante balla… con tutta la classe, al quale seguirono poi altri dello stesso genere, come L’infermiera nella corsia dei militari e La dottoressa ci sta col colonnello. Nel corso della sua carriera, partecipò anche ad alcuni programmi televisivi come Premiatissima e Drive In.

All’inizio degli anni Ottanta, Nadia Cassini si ritira dalle scene tornando negli Stati Uniti nel 1987 per motivi personali. In crisi professionale, iniziò ad abusare di droga e alcol per poi riuscire a disintossicarsi nel 2009, grazie anche al sostegno della amiche e della figlia, che la spinsero a ricoverare in una clinica specializzata negli Stati Uniti.