Gwyneth Paltrow e le scene hot con Timothèe Chalamet: “Facciamo molto sesso in questo film”

Gwyneth Paltrow torna al cinema con Marty Supeme, film diretto da Josh Safdie che la vede protagonista al fianco di Timothèe Chalamet. Intervistata da Vanity Fair, l’attrice, che nella pellicola interpreta il ruolo dell’amante di Chalamet, rivela: “Facciamo molto sesso in questo film. Ce n’è tanto, davvero tanto. Lui è un sex symbol più cerebrale. È semplicemente una persona educata, cresciuta bene. Un uomo, stavo per dire ragazzo, che prende molto sul serio il proprio lavoro ed è un partner divertente”.

Sulla figura dell’intimacy coordinator sul set, invece, l’attrice risponde: “Ora esiste questa figura di cui ignoravo persino l’esistenza: quando mi ha chiesto se fossi a mio agio con un particolare movimento, le ho risposto: ‘Tesoro, io vengo da un’epoca in cui ci si spogliava, ci s’infilava nel letto e partiva la macchina da presa’. Gli abbiamo detto: ‘siamo a nostro agio, puoi fare pure un passo indietro’”. E aggiunge: “Ho pensato: va bene, fantastico. Io ho 109 anni e tu ne hai 14”.

Gwyneth Paltrow, poi, ha parlato anche del movimento MeToo e di come sia cambiato il mondo del cinema: “Da quel che mi risulta, non si organizzano più incontri nelle camere d’albergo o, se ci sono, avvengono sempre in presenza di più persone. Quella bolla è definitivamente scoppiata. Sono sicura che a Hollywood ci siano ancora persone che continuano ad abusare del proprio potere, perché succede ovunque, ma le cose sono certamente cambiate”.