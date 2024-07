Sharon Stone e la rivelazione shock: “Dopo l’ictus ho perso 18 milioni di dollari, si sono approfittati di me”

Sharon Stone: “Dopo l’ictus ho perso 18 milioni di dollari”

È una vera e propria rivelazione shock quella fatta da Sharon Stone, la quale ha parlato delle difficoltà affrontate dopo aver avuto un ictus nel 2001.

Intervistata da The Hollywood Reporter, l’attrice, che dopo la malattia si è dovuta allontanare dal grande schermo per sette anni, ha dichiarato: “La gente si è approfittata di me in quel periodo”.

“Avevo risparmiato 18 milioni di dollari grazie a tutto il mio successo, ma quando sono tornata a controllare il mio conto in banca, erano tutti spariti. Il mio frigorifero, il mio telefono: tutto era a nome di altre persone. Non avevo soldi” ha aggiunto l’attrice.

Nonostante le difficoltà, l’interprete, oggi 66enne, ha deciso di concentrarsi sugli aspetti positivi: “Ho deciso di restare presente e di lasciar andare. Ho deciso di non aggrapparmi alla malattia, all’amarezza o alla rabbia. Se mordi il seme dell’amarezza, non ti lascerà mai. Ma se mantieni la fede, anche se quella fede è grande quanto un granello di senape, sopravviverai. Quindi, ora vivo per la gioia. Vivo per uno scopo”.

L’ictus ha cambiato completamente il funzionamento del cervello di Sharon Stone: “Un monaco buddista mi ha detto che mi ero reincarnata nel mio stesso corpo. Ho avuto un’esperienza di morte e poi mi hanno riportata indietro. Ho sanguinato nel cervello per nove giorni e il mio cervello è stato spinto in avanti. Non era posizionato nella mia testa dove era prima. E mentre ciò accadeva, tutto è cambiato. Il mio senso dell’olfatto, la vista, il tatto. Non ho potuto leggere per un paio d’anni. Molte persone pensavano che sarei morta”.