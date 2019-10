Festa del cinema di Roma, il programma dell’edizione 2019: dai film agli ospiti

Torna l’appuntamento con la Festa del cinema di Roma: l’appuntamento cinematografico più atteso della Capitale parte il 17 ottobre e termina il 27, dieci giorni di intrattenimento contraddistinti da pellicole in anteprima e tantissimi ospiti.

La festa del cinema è un appuntamento annuale, giunto alla 14esima edizione, che quest’anno potrà contare su alcuni straordinari ospiti internazionali.

Ma qual è il programma della manifestazione? Vediamolo insieme.

Festa del cinema di Roma, i film in selezione

Premettiamo che il programma completo della Festa del Cinema di Roma è disponibile sul sito ufficiale in formato pdf, che potete trovare anche qui.

Durante questa 14esima edizione, vedremo tantissimi film proiettati in giro per Roma, in gran parte all’Auditorium Parco della Musica.

Partiamo dai film in selezione: 34 sono le pellicole portate alla Festa del Cinema di quest’anno. Vedremo in anteprima il film di Downton Abbey (sequel dell’amata serie tv) diretto da Michael Engler, così come The Aeronauts di Tom Harper e The Irishman di Martin Scorsese.

Un occhio di riguardo anche al documentario dedicato a Pavarotti dal regista Ron Howard; appuntamento imperdibile per gli amanti dell’horror con Scary Stories to tell in the Dark (tratto dall’omonimo romanzo).

Qui potete trovare tutti i film in selezione alla Festa del cinema di Roma

Festa del cinema di Roma 2019, gli eventi speciali

Anche quest’anno la Festa del cinema propone eventi speciali. Partiamo da Cecchi Gori – Una famiglia italiana, di Simone Isola e Marco Spagnoli, per poi arrivare a Illuminate – Laura Biagiotti, un docufilm di Maria Tilli che racconta la storia privata e professionale di una delle pioniere della moda a livello mondiale.

E ancora alla Festa del cinema di Roma spunta anche Pupazzi alla riscossa (UglyDolls) di Kelly Asbury, Interdependence – un progetto che nasce dal desiderio di cooperazione trasversale di sensibilizzazione nel campo dell’educazione al cambiamento climatico in un periodo come quello corrente -, Nick Drake – Songs in a Conversation di Giorgoi Testi, Negramaro – La vista da qui di Giancarlo Grandinetti, The Fanatic di Fred Durst, Il peccato di Andrei Konchalovsky, Very Ralph (documentario sullo stilista Ralph Lauren) di Susan Lacy e Lunar City di Alessandra Bonavina.

Quello che c’è da sapere sulla 14esima edizione della Festa del cinema di Roma

Festa del cinema di Roma 2019, gli incontri ravvicinati: tutti gli ospiti

Partiamo dai due Premi alla carriera che verranno assegnati durante la 14esima edizione della Festa del Cinema. Quest’anno l’organizzazione del festival ha deciso di premiare Bill Murray e Viola Davis.

Il primo è uno dei volti più anticonvenzionali e amati del cinema americano e sarà Wes Anderson (colui che l’ha accompagnato al successo) a dialogare con lui per poi conferirgli l’ambito premio.

Gli ospiti della Festa del cinema di Roma: anche i Premi alla Carriera

La seconda invece è una donna il cui discorso di ringraziamento agli Emmy Awards del 2015 ha commosso il mondo intero. Viola Davis è stata la prima donna di colore a vincere un Emmy (gli Oscar della tv) per la categoria di migliore attrice in una serie drammatica (Le regole del delitto perfetto).

Tra gli incontri ravvicinati di quest’anno troviamo quello con Ethan Coen, fratello di Joel, regista e sceneggiatore il cui nome è associato a opere come Fargo, L’uomo che non c’era e Il grande Lebowski.

Anche Edward Norton parteciperà come ospite di questa 14esima edizione, il regista di Fight Club e Schegge di paura del resto presenta il film Motherless Brooklyn in apertura del Festival.

E ancora vedremo ospiti Ron Howard, Kore-eda Hirokazu, Bret Easton Ellis, Fanny Ardant, John Travolta, Olivier Assayas, Bertrand Tavernier, Jia Zhangke e Zhao Tao.

Nel programma completo della Festa del cinema di Roma troverete anche le sezioni dedicati ai Duel, agli omaggi e restauri e ad Alice nella città.

Dove (e come) acquistare i biglietti per la Festa del cinema di Roma 2019