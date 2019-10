Festa del cinema di Roma, i film della selezione ufficiale della 14esima edizione

Torna con la 14esima edizione la Festa del cinema di Roma, il più importante appuntamento cinematografico nella capitale italiana che si articolerà in tantissimi eventi, tra proiezioni e incontri ravvicinati con ospiti internazionali (autori, registi, attori).

La manifestazione parte il 17 ottobre 2019 e termina il 27 dello stesso mese, dieci giorni ricchi d’intrattenimento all’insegna del cinema.

Due premi alla carriera assegnati in quest’edizione: uno a Bill Murray e uno a Viola Davis.

Ma quali sono i film della selezione ufficiale? Vediamoli insieme.

Tutto quello che c’è da sapere sulla Festa del cinema di Roma del 2019

Festa del cinema di Roma, i film della selezione ufficiale

Tanti i film attesi alla Festa del Cinema di Roma così come tanti registi che dovranno introdurli, da Martin Scorsese a Ron Howard.

Tra i film più attesi di quest’edizione troviamo sicuramente Downton Abbey, il film sequel dell’amata serie televisiva diretto da Michael Engler e atteso nelle sale dal 24 ottobre. Il film prosegue le vicende della serie tv, riportando lo spettatore nella sontuosa tenuta inglese con i Crawley a rapporto.

Un’altra pellicola di cui parla già molto è quella di Ron Howard, regista di fama mondiale che dopo i Beatles ha dedicato un documentario a Pavarotti, icona della musica mondiale.

Grande attesa anche per Scary Stories To Tell in the Dark, tratto dall’omonimo romanzo e prodotto da Guillermo del Toro, per non parlare di The IrishMan, il film di Scorsese prodotto da Netflix.

Di seguito, l’elenco dei film della selezione ufficiale della Festa del Cinema di Roma:

438 Days, Jesper Ganslandt

1982, Oualid Mouaness

The Aeronauts, Tom Harper

Antigone, Sophie Deraspe

Deux, Filippo Meneghetti

Downton Abbey, Michael Engler

Drowning, Melora Walters

The Farewell, Lulu Wang

Fête de famille, Cédric Kah

Honey Boy, Alma Har’el

Hustlers, Lorene Scafaria

The Irishman, Martin Scorsese

Potrebbero interessarti Festa del Cinema di Roma, gli ospiti della 14esima edizione: da Viola Davis a Bill Murray Festa del cinema di Roma, il programma dell’edizione 2019: dai film agli ospiti Biglietti per la Festa del Cinema di Roma: prezzi, come e dove acquistarli

Il programma della Festa del cinema di Roma 2019

Festa del cinema di Roma, la selezione ufficiale dei film

Judy, Rupert Gold

Il ladro di giorni, Guido Lombardi

Le meilleur reste à venir, Alexandre de La Patellière,

Mathieu Delaporte

Military Wives, Peter Cattaneo

Motherless Brooklyn, Edward Norton

Mystify: Michael Hutchence, Richard Lowenstein

Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin, Werner Herzog

On Air, Manno Lanssens

Pavarotti, Ron Howard

Rewind, Sasha Joseph Neulinger

Run with the Hunted, John Swab

Santa subito, Alessandro Piva

Scary Stories to Tell in the Dark, André Øvredal

Dove (e come) acquistare i biglietti per la Festa del cinema di Roma 2019

Tantas almas, Nicolas Rincon Gille

Trois jours et une vie, Nicolas Boukhrief

Waves, Trey Edward Shults

Western Stars, Thom Zimny

Where’s My Roy Cohn?, Matt Tyrnauer

Willow, Milcho Manchevski

Your Honor, Andres Puustusmaa

Your Mum and Dad, Klaartje Quirijns

Tornare Film di chiusura, Cristina Comencini (film di chiusura).

La Festa del cinema di Roma vi aspetta dal 17 al 27 ottobre 2019. Qui potete trovare il programma completo della manifestazione.