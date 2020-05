Chef Rubio contro Enrico Mentana

Escalation d’insulti tra Chef Rubio e Enrico Mentana, protagonisti di un duro scontro sui social. Tutto è partito da un commento di Rubio all’intervento in difesa dei curdi che il fumettista Zerocalcare ha pronunciato nel corso della puntata di venerdì 15 maggio di Propaganda Live. L’ex cuoco tv, in vena di polemica come spesso accade, ha mosso una velata critica all’intero programma. “Me so chiesto, famme anna’ a vede se hanno mai fatto vignette sulla Palestina visto che fanno l’amici dei Curdi? Magari me le so perse. No, me che non l’hanno mai fatte ahhahhaha”, ha scritto Rubio su Twitter. La prima reazione è arrivata proprio da Makkox, disegnatore e co-autore della trasmissione satirica, che ha bloccato il profilo dello chef.

Nei commenti al messaggio è poi spuntato il nome di Mentana, definito da qualcuno, “il peggior sionista”. Il conduttore del TgLa7, per tutta risposta, ha condiviso la thread sulla sua pagina Instagram, allegando il commento, “lo Chef del Paese”, e scatenando altri messaggi d’odio verso di lui da parte dello Chef. “Un uomo che riduce un altro uomo a una professione è piccolo: lo chef del paese ha parlato. Almeno io parlo li mortacci vostra e parlo senza prende na lira. La differenza fra me e voi è che io dico tutto mentre voi che dovreste farlo per mestiere fate la selezione all’ingresso”, ha aggiunto Rubio, e in un altro tweet lo ha definito spocchioso e classista.

Il tutto si è concluso con la comunità dei giovani palestinesi che ha chiesto a Mentana un incontro.

